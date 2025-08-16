WSJ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε στην Ευρώπη πως ο Πούτιν αποδέχθηκε την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποδέχθηκε την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αυτό μεταδίδει η Wall Street Journal τονίζοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησαν πως η παρουσία στρατευμάτων της Δύσης θα διασφαλίσει την βιωσιμότητα της ειρήνης στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο παροχής αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία κάτι που σηματοδοτεί μεγάλη μετατόπιση στην στάση του για τον ρόλο των ΗΠΑ στον τερματισμό του πολέμου

Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν με τον Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τους είπε πως ο Ρώσος ηγέτης δεν θα σταματήσει τις μάχες στη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών και πως επέμεινε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραδώσει το Ντόνετσκ και τα εδάφη στα ανατολικά της χώρας, ως αντάλλαγμα για το «πάγωμα» του μετώπου σε άλλο μέρος.

Σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που επικαλείται η WSJ, ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν αποδέχθηκε πως κάθε ειρηνευτική συμφωνία θα έπρεπε να περιλαμβάνει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Οι εγγυήσεις που ζητά το Κίεβο

Πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει τους Ευρωπαίους ότι η Ρωσία είχε δείξει πρόθεση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός και συμμετοχή σε δεύτερο γύρο συνομιλιών για μια πιο μακροπρόθεσμη ειρήνη, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους.

Όμως, σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Air Force One, στην επιστροφή του από τη σύνοδο στην Αλάσκα, ο Τραμπ μετέφερε στους Ευρωπαίους ότι ο Πούτιν θέλει να συνεχίσει τις μάχες.

Το Κίεβο επιδιώκει εδώ και καιρό αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας ως ασπίδα απέναντι σε μελλοντική επιθετικότητα από τη Ρωσία, στο πλαίσιο

οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ επιμένουν ότι η Ουάσινγκτον δεν θα αναλάβει ρόλο εγγυητή για το Κίεβο και πως αυτή η επιμονή του Ζελένσκι να εξασφαλίσει κάποιες εγγυήσεις, είχε οδηγήσει στο θερμό επεισόδιο με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει δημόσια το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μετά την άφιξη του Τραμπ στην Αλάσκα για τη συνάντηση με τον Πούτιν.

Αλλάζει στάση και ο Τραμπ

Και ο Ντόναλντ Τραμπ όμως φαίνεται να αλλάζει τη στάση του αναφορικά με το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς για μήνες είχε απορρίψει τα σχετικά αιτήματα του Ζελένσκι, καθώς δεν θα ήθελε να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε έναν ξένο πόλεμο.

Όπως ανέφεραν τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στην επικοινωνία, οι εγγυήσεις που περιέγραψε ο Τραμπ θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη σε μια ευρωπαϊκά καθοδηγούμενη δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία, χωρίς όμως δέσμευση για μόνιμη παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ μίλησε για διμερείς δεσμεύσεις ασφαλείας και για οικονομική και στρατιωτική στήριξη στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας κάτω από έναν δυτικό συνασπισμό στον οποίο θα συμμετείχαν και οι ΗΠΑ.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υπογράμμισαν το Σάββατο 17 Αυγούστου, σε κοινή ανακοίνωση πως η Ουκρανία χρειάζεται «αδιαπραγμάτευτες εγγυήσεις ασφαλείας» για να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, καλωσορίζοντας τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν τέτοιες εγγυήσεις.