Χάινριχ Χίμλερ: Άνδρας ανακάλυψε ότι έχει συγγένεια με τον Ναζί αρχιτέκτονα του Ολοκαυτώματος – «Η ζωή μου ήταν ψέμα»

Σοκ προκαλέσει στον 47χρονο Χένρικ Λένκαϊτ το γεγονός ότι έχει συγγένεια με τον Χάινριχ Χίμλερ, ηγετική φιγούρα των Ναζί και το «δεξί χέρι» του Αδόλφου Χίτλερ, του ανθρώπου που σκόρπισε τρόμο και θάνατο σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο ίδιος εξήγησε πως το τραγικό παιχνίδι της μοίρας τον οδήγησε στην αποκάλυψη ο Χίμλερ, το «νούμερο 2» στην ιεραρχία των Ναζί, είναι ο παππούς του, με αποτέλεσμα να αμφισβητεί την ίδια του ύπαρξη και ταυτότητα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο Sky News, ο Χένρικ αποφάσισε μια μέρα να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ για τους Ναζί στο διαδίκτυο και μετά από λίγα λεπτά είδε την γιαγιά του Χέντβιγκ Πότθαστ – από την πλευρά της μητέρας του σε σχετικά πλάνα με την λεζάντα να γράφει από κάτω: «Ερωμένη του Χίμλερ».

Ο ίδιος συνέχισε την έρευνα και τελικά επιβεβαίωσε ότι ο Χίμλερ ήταν ο βιολογικός πατέρας της μητέρας του και άρα παππούς του.

«Πώς επεξεργάζεσαι το γεγονός ότι έχεις σχέση με έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία;» τον ρώτησε η δημοσιογράφος του Sky News κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Βερολίνο.

«Δεν μπορείς [να το επεξεργαστείς]», απάντησε γρήγορα ο Χένρικ. «Ποιος είμαι; Ποιος ήμουν; Γιατί δεν μου είπαν την αλήθεια για 47 χρόνια; Μετά από 47 χρόνια, η ζωή μου ήταν σαν ένα ψέμα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο Χένρικ πιστεύει ότι οι γονείς του τον δεν του είπαν την αλήθεια για να τον προστατεύσουν. Ανοίγει ένα άλμπουμ φωτογραφιών και δείχνει φωτογραφίες της γιαγιάς του από το 1935, που ήταν μικρή τότε και χαμογελάει. «Μέχρι το 1938, η γιαγιά μου και ο Χίμλερ είχαν ομολογήσει τον έρωτά τους» τονίζει ο ίδιος στη συνέχεια.

Είχαν γνωριστεί μέσω της εργασίας τους στο διαβόητο αρχηγείο της μυστικής αστυνομίας (Γκεστάπο) στο Βερολίνο, όπου εργαζόταν ως ιδιωτική γραμματέας του. Δεν άργησαν να ξεκινήσουν τη σχέση τους.

«Ήταν ένα φιλικό άτομο», λέει ο Χένρικ καθώς σκέφτεται τη γυναίκα που αποκαλούσε «Μούτι», μια λέξη που σημαίνει μητέρα. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να είναι η ερωμένη ενός τέτοιου δολοφόνου κατά συρροή. Το να το γνωρίζω αυτό, φυσικά, ήταν σοκ», προσθέτει.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου του Sky News για τον αν η γιαγιά του είχε γνώση για όλα αυτά που έκαναν οι Ναζί, για το αν υιοθετούσε την ιδεολογία τους και αν ήξερε για τη φήμη ότι είχε αντίγραφο του βιβλίου «Ο Αγών μου» με κάλυμμα από ανθρώπινο δέρμα, ο Χένρικ απαντάει:

«Ήξερε. Νομίζω ότι ήξερε τα πάντα. Ήταν εραστές και τέρατα. Άκουσα μάλιστα ότι ενθάρρυνε τον Χίμλερ να επιταχύνει [εννοεί την Τελική Λύση και το Ολοκαύτωμα».

Παρά το γεγονός ότι ήταν παντρεμένος με άλλη γυναίκα όταν η γιαγιά του Χένρικ έμεινε έγκυος, ο Χίμλερ πίστευε ότι «διέδιδε την κυρίαρχη φυλή» και γι’ αυτό πρόσθεσε το όνομά του στο πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας του Χένρικ.

«Φυσικά. Αναρωτιέσαι, “Ποια είναι η κληρονομιά μου από αυτό;”», λέει χαρακτηριστικά ο Χένρικ.

Ο επικεφαλής της ομάδας θανάτου των SS, ο Χίμλερ, ήταν ένας από τους κύριους αρχιτέκτονες των στρατοπέδων εξόντωσης στο πλαίσιο της λεγόμενης Τελικής Λύσης, ενός ναζιστικού όρου για την σκόπιμη και συστηματική γενοκτονία των Εβραίων.

Δημιούργησαν εκτεταμένα στρατόπεδα σχεδιασμένα για θάνατο όπου εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως Εβραίοι, δολοφονήθηκαν.

Δεδομένης της έκτασης των εγκλημάτων του, η δημοσιογράφος ρωτάει τον ο Χένρικ πως χαρακτηρίζει τον παππού του, Χάινριχ Χίμλερ, τώρα που ξέρει για τη σχέση τους.

«Μαζικός Δολοφόνος», «διάβολος», «δαίμονας», είναι μερικές από τις λέξεις που χρησιμοποιεί. «Όλα τα κακά πράγματα που μπορείς να φανταστείς», προσθέτει στη συνέχεια.

«Και μετά πρέπει να βάλεις τη λέξη “παππούς” στο τέλος αυτής της λίστας», απαντά η δημοσιογράφος.

«Ναι, βοηθός του Χίτλερ και παππούς μου», λέει αργά. «Είναι ο παππούς μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό».

Ενώ δεν μπορεί να αλλάξει την κληρονομιά του, ο Χένρικ θέλει να ζητήσει συγχώρεση από τα θύματα του Χίμλερ και να αποχωριστεί πλήρως το σκοτεινό παρελθόν του παππού του.