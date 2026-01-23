Κόσμος

Χακάν Φιντάν: Αναγκαία η εκεχειρία μεταξύ συριακής κυβέρνησης και Κούρδων

Να παραμείνει σε ισχύ για όσο διάστημα μεταφέρονται στο Ιράκ κρατούμενοι μέλη του Ισλαμικού Κράτους
Χακάν Φιντάν
Χακάν Φιντάν / REUTERS / Umit Bektas

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε πως κατάπαυση πυρός στη Συρία θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ για όσο διάστημα μεταφέρονται στο Ιράκ και κρατούμενοι μέλη του Ισλαμικού Κράτους.

Όπως τόνισε ο Χακάν Φιντάν έτσι θα περιοριστούν οι κίνδυνοι ασφαλείας στη Συρία ενώ τόνισε πως η εκεχειρία με τους Κούρδους είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση ο Χακάν Φιντάν είπε ότι η εκεχειρία μεταξύ των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, είναι αναγκαία.

Έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η σταθερότητα κατά τη διαδικασία μεταφοράς των κρατουμένων και να αποφευχθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη βόρεια και την ανατολική Συρία.

