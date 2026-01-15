Κόσμος

Χαλαρό τσιγάρο για τους ΥΠΕΞ Δανίας και Γροιλανδίας μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία

Ράσμουσεν και Μότζφελντ καπνίζουν μαζί αμέσως μετά τη συνάντησή τους με Αμερικανούς αξιωματούχους
Τι καλύτερο από ένα τσιγάρο μετά από μια κρίσιμη διαπραγμάτευση… Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, εθεάθη να καπνίζει χαλαρά ένα τσιγάρο μαζί με την υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, λίγα μόλις λεπτά μετά την έξοδό τους από συνάντηση με τους Αμερικανούς αξιωματούχους Βανς και Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον.

Το στιγμιότυπο, που καταγράφηκε αμέσως μετά τις συνομιλίες των ΥΠΕΞ της Δανίας και της Γροιλανδίας με αμερικανούς αξιωματούχους, έκανε τον γύρο των social media, προκαλώντας σχόλια για την εμφανώς χαλαρή διάθεση των δύο πολιτικών, σε αντίθεση με τη βαρύτητα της διπλωματικής ατζέντας που αφορά στη Γροιλανδία και το μέλλον της. Για πολλούς, η εικόνα λειτούργησε ως μια άτυπη «ανάσα» μετά από μια απαιτητική συνάντηση υψηλού επιπέδου.

Μετά τις συνεχόμενες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ περί προσάρτησης ή εξαγοράς της Γροιλανδίας ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των ΗΠΑ, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας συναντήθηκαν την Τετάρτη (14.01.2026) στον Λευκό Οίκο με τον Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ ζήτησαν να συναντηθούν με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τις τελευταίες ημέρες τις απειλές του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία υπάγεται στο βασίλειο της Δανίας.

Κόσμος
