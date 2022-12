Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει δύο αεροσυνοδούς να τσακώνονται με έναν αγενή επιβάτη και να του υπενθυμίζουν ότι δεν μπορεί να τους μιλάει όπως επιθυμεί. Αφορμή του έντονου διαπληκτισμού πιθανότατα στάθηκε το φαγητό που πρόσφεραν κατά την διάρκεια της πτήσης.

Το περιστατικό με τις αεροσυνοδούς και τον αγενή επιβάτη, σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στα social media, έγινε στη διάρκεια πτήσης της IndiGo από Κωνσταντινούπολη σε Νέο Δελχί. Σε βίντεο, που τράβηξε άλλος επιβάτης, φαίνεται η υπεύθυνη πληρώματος να λέει σε έντονο ύφος στον επιβάτη: «Μου κουνάτε το δάχτυλο και μου φωνάζετε. Το πλήρωμά μου κλαίει εξαιτίας σας».

Στη συνέχεια, η υπεύθυνη του πληρώματος εξηγεί στον επιβάτη αποφασιστικά ότι υπάρχει ένα καρότσι με μετρημένα γεύματα και ότι μπορούν να του σερβίρουν μόνο αυτό που έχει πληρώσει, κρατώντας την κάρτα επιβίβασή του. Ο επιβάτης τότε τη ρωτάει γιατί φωνάζει και η αεροσυνοδός χάνει την ψυχραιμία της και του απαντά «γιατί μου φωνάζετε εσείς!»

Τότε μία άλλη αεροσυνοδός μπαίνει ανάμεσα στον καβγά και προσπαθεί να απομακρύνει την συνάδελφό της. «Λυπάμαι αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε έτσι στο πλήρωμα. Εγώ σας άκουσα με σεβασμό και έτσι πρέπει να φέρεστε και εσείς» συνεχίζει η αεροσυνοδός.

Ο επιβάτης ρωτάει πότε φέρθηκε με ασέβεια και ενώ η αεροσυνοδός προσπαθεί να του εξηγήσει, αυτός της λέει «σκάσε». «Σκάσε εσύ» απαντάει τότε η απηυδισμένη πλέον αεροσυνοδός και προσθέτει: «Λυπάμαι, δεν μπορείτε να μου μιλάτε έτσι. Είμαι κι εγώ υπάλληλος εδώ».

Ο άντρας επιβάτης της λέει ότι είναι… υπηρέτρια, και η αεροσυνοδός του απαντά εξοργισμένη: «Είμαι υπάλληλος. Δεν είμαι υπηρέτριά σου!».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο:

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"



An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv