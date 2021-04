Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην πόλη Καζάν της Ρωσίας το άνοιγμα μίας σχολής χορού pole dancing. Ο λόγος; Όπως αναφέρει το RT, πρόκειται για μια σχολή χορού που απευθύνεται σε μουσουλμάνες και η οποία μάλιστα έχει πάρει την έγκριση του ιμάμη αφού θα λειτουργεί κοντά στο τζαμί της περιοχής….

Η σχολή pole dancing που απευθύνεται και σε μουσουλμάνες έχει φυσικά ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες λειτουργίας. Τα παράθυρα είναι πάντα κλειστά, απαγορεύεται ρητά η βιντεοσκόπηση και η παρουσία ανδρών και δεν ακούγονται τραγούδια που περιέχουν βλασφημίες στους στίχους τους.

Μιλώντας στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Tatarstan 24, ιδιοκτήτριά της σχολής, Leysan Dauletova, είπε ότι πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση βρίσκοντας ότι υπήρχε ένα κενό στην αγορά σε τέτοιες σχολές, αλλά και από το γεγονός ότι η ίδια κάθε φορά που πήγαινε σε ένα στούντιο ένιωθε άβολα με όλους τους άνδρες που κυκλοφορούσαν στο κτήριο.

Russia’s first Muslim pole dancing school: Tatar woman starts teaching classes across from mosque with full approval of local imamhttps://t.co/1ixSZRxxlP pic.twitter.com/j5AFfJQEAT