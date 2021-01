Χαμός στο Λονδίνο: Έκαναν κορονο-πάρτι με 70 καλεσμένους σε σκάφος παρά το lockdown

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (30/1) στις αστυνομικές αρχές στο Λονδίνο, όταν ειδοποιήθηκαν για πάρτι στα δυτικά προάστια της πόλης. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό στο κορονο-πάρτι βρίσκονταν περισσότεροι από 70 άνθρωποι, οι οποίοι τώρα κινδυνεύουν με πρόστιμο επειδή παραβίασαν τα μέτρα κατά του κορονοϊού.

Η Βρετανία βρίσκεται σε lockdown σε μια προσπάθεια να θέσει υπό έλεγχο τη νέα έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, που εν μέρει οφείλεται στην κυκλοφορία νέων, πιο μεταδοτικών μεταλλάξεων και απαγορεύεται οι πολίτες να συναθροίζονται σε μεγάλες ομάδες. Οι αρχές εκφράζουν την ανησυχία τους, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι δεν τηρούν τα περιοριστικά μέτρα, με αποτέλεσμα ο ιός να συνεχίζει να διασπείρεται.

They’re now all being considered for £800 fines.