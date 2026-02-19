Κόσμος

Χαμός στο X με τη σύλληψη του Άντριου: «Hello Pizza Express, πρέπει να ακυρώσω τη σημερινή κράτηση γενεθλίων»

Χαμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο X (πρώην Twitter) μετά την είδηση της σύλληψης του πρώην πρίγκιπα Άντριου μέσα στο σπίτι του στο κτήμα Σάντρινγκχαμ.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου – που πλέον αποκαλείται Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ – συνελήφθη το πρωί, 8 τοπική ώρα, της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου 2026 από τις βρετανικές αρχές, υπό τη σκιά των διασυνδέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν που πέθανε στο κελί του το 2019. Η σύλληψή του συνέπεσε και με τα 66ά του γενέθλια. 

Ο 66χρονος συνελήφθη με την υποψία «ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα» αδίκημα που, κατά πληροφορίες, συνδέεται με καταγγελίες ότι ενδέχεται να διαβίβασε εμπιστευτικές κρατικές πληροφορίες στον Επστάιν κατά τη θητεία του ως ειδικός απεσταλμένος εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν ισχυρισμούς περί διακίνησης μιας γυναίκας στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική συνάντηση μαζί του, καθώς και πιθανή ανταλλαγή εμπιστευτικών στοιχείων.

Στο twitter τα χιομοριστικά σχόλια δίνουν και παίρνουν ενώ φυσικά οι χρήστες δεν μπορούσαν να μην σταθούν στο ότι η σύλληψη του Άντριου έγινε ανήμερα των γενεθλίων του!

Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά tweets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

