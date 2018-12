Χάος από drones στο Γκάτγουικ – Έκλεισε το αεροδρόμιο!

Οι πτήσεις με προορισμό το Γκάτγουικ, το οποίο βρίσκεται νότια του Λονδίνου και είναι το δεύτερο σημαντικότερο της Βρετανίας μετά το Χίθροου, αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία προς τα αεροδρόμια άλλων βρετανικών πόλεων, ενώ οι επιβάτες που περίμεναν να αποχωρήσουν από το αεροδρόμιο αντιμετώπισαν μεγάλες καθυστερήσεις.

“Μετά τον εντοπισμό δύο drones που πετούσαν πάνω από το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε τις πτήσεις και να διεξάγουμε έρευνα”, σημείωνε η διεύθυνση του αεροδρομίου σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες Τετάρτη το βράδυ.

Thursday 07.40: Flights to and from Gatwick remain suspended, due to drone activity. Please do not travel to the airport without checking with your airline first. We 're sorry for the inconvenience today, but the safety of our passengers and staff is our no.1 priority.

