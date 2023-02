Χάος επικρατεί σήμερα (15.02.2023) σε πάρα πολλά αεροδρόμια του κόσμου, και κυρίως της Γερμανίας. Και αυτό γιατί το πληροφοριακό σύστημα της Lufthansa, μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες στον κόσμο… κατέρρευσε.

Ειδικά στα αεροδρόμια της Γερμανίας για όσους περίμεναν κάποια πτήση της Lufthansa η κατάσταση από το πρωί της Τετάρτης (15.02.2023) είναι πραγματικά απελπιστική… Ο κόσμος περιμένει σε ατελείωτες ουρές και οι πτήσεις ακυρώνονται η μία μετά την άλλη. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης δεν πραγματοποιείται καμία προσγείωση.

Πολλοί επιβάτες της Lufthansa έχουν ανεβάσει στα social media βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν τις ατελείωτες ουρές αναμονής και ταλαιπωρίας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

IT systems still don’t work. „We will manually check all passengers” – airport London #Lufthansa pic.twitter.com/Q2pn1G4i8p — Karina Moessbauer (@K_Moessbauer) February 15, 2023

Και όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η χαοτική κατάσταση έχει μεταφερθεί και σε άλλα αεροδρόμια αφού η Lufthansa είναι μια από τις αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιεί πτήσεις σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που δημοσιεύτηκε στο Twitter στον λογαριασμό του flightradar24 και δείχνει πόσες λιγότερες είναι οι πτήσεις σε σχέση με χθες.

Δείτε την φωτογραφία:

Lufthansa flights in European airspace – yesterday vs today 11:00 UTC.



Many Lufthansa Group flights are delayed or cancelled because of an IT outage. Fog is also affecting flights to and from Frankfurt.https://t.co/TSlpyHpD4R pic.twitter.com/YNVTQU7qGI — Flightradar24 (@flightradar24) February 15, 2023

Η εταιρία, με ανακοίνωσή της στο Twitter, ενημερώνει το κοινό για το πρόβλημα και εξηγεί ότι η διαδικασία Check-in θα γίνεται χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο ωστόσο είναι απολύτως απαραίτητο για την απογείωση των αεροσκαφών. Επιπλέον, οι εσωτερικές πτήσεις στη Γερμανία έχουν ακυρωθεί και οι επιβάτες λαμβάνουν οδηγίες για μετακίνησή τους με τους σιδηροδρόμους.

⚠️Important information on flight disruption: As of this morning the airlines of the Lufthansa Group are affected by an IT outage, caused by construction work in the Frankfurt region. Unfortunately, this has led to flight delays and cancellations. We are working on – — Lufthansa (@lufthansa) February 15, 2023

Σύμφωνα με τη Lufthansa, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί η έκταση του προβλήματος ούτε μπορεί να προβλεφθεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.

– a solution swiftly. Until then we ask all affected guests flying on domestic LH flights in Germany to book a train ticket and request a refund on https://t.co/gErkU3i3QO. More information can be found here: https://t.co/06q1i6vNOQ — Lufthansa (@lufthansa) February 15, 2023

Προκειμένου να αποφορτιστεί ο κεντρικός κόμβος, στη Φραγκφούρτη, στο αεροδρόμιο της πόλης δεν πραγματοποιείται καμία προσγείωση και τα αεροσκάφη εκτρέπονται προς τα αεροδρόμια της Νυρεμβέργης, της Κολωνίας και του Ντίσελντορφ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ