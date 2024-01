Χάος επικρατεί από τα επεισόδια στη Μπασκορτοστάν, μια δημοκρατία της κεντρικής Ρωσίας, από ανθρώπους που διαμαρτύρονται για την καταδίκη του ακτιβιστή υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Φάιλ Αλσίνοφ, σε 4 χρόνια φυλάκιση από δικαστήριο που τον έκρινε ένοχο για υποκίνηση μίσους, σύμφωνα με ανεξάρτητα ρωσόφωνα ειδησεογραφικά μέσα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από τα επεισόδια, αστυνομικοί της Μονάδας Αποκατάστασης της Τάξης, φορώντας κράνη και κρατώντας ασπίδες και γκλομπ, φαίνονται να αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων που είχε συγκεντρωθεί σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον ακτιβιστή Φάιλ Αλσίνοφ στη δημοκρατία αυτή της Ρωσίας.

Ο Αλσίνοφ κατηγορείται ότι προσέβαλε μετανάστες εργάτες σε ομιλία του που εκφώνησε τον Απρίλιο του 2023 στη διάρκεια διαδήλωσης με αφορμή τα σχέδια εξόρυξης χρυσού σε μια περιοχή του Μπασκορτοστάν.

Πολυπληθείς διαδηλώσεις στη Ρωσία είναι υπερβολικά σπάνιες εξαιτίας του κινδύνου σύλληψης που αφορά κάθε συγκέντρωση την οποία οι αρχές θεωρούν ότι δεν έχει εγκριθεί από τις ίδιες. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί την τελευταία διετία γιατί αντιτίθενται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και Reuters / Φωτογραφίες: Reuters