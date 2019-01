Χάος στην Βαρκελώνη από την απεργία των οδηγών ταξί! video, pics

Δεκάδες οδηγοί ταξί ξεκίνησαν σήμερα, Παρασκευή 18.01.2019, επ’ αόριστον απεργιακές κινητοποιήσεις στη Βαρκελώνη, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ισπανίας, με αποτέλεσμα να παραλύσει η κυκλοφορία στην κεντρική οδική αρτηρία της πόλης.

Κι αυτό προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για ένα νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη δραστηριότητα των εταιρειών VTC, που παρέχουν online υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων.

«Από σήμερα και επ’ αόριστον, οι οδηγοί των ταξί απεργούν καταλαμβάνοντας τη λεωφόρο Gran Via», μια νευραλγική οδική αρτηρία, που διασχίζει τη Βαρκελώνη, σημειώνει η ομοσπονδία Elite Taxi σε ένα δελτίο τύπου.

Από το απόγευμα τοπική ώρα, δεκάδες οχήματα προκάλεσαν κυκλοφοριακό χάος σε αυτήν τη λεωφόρο, στην οποία είχαν κάνει κατάληψη για μία εβδομάδα τον περασμένο Ιούλιο, σε ένα παρόμοιο κίνημα διαμαρτυρίας που επεκτάθηκε κατόπιν και σε άλλες ισπανικές πόλεις.

Η κινητοποίηση ακολουθεί την προαναγγελθείσα απεργία, από τη Δευτέρα, των οδηγών ταξί της Μαδρίτης που διαμαρτύρονται κατά των εταιρειών VTC, όπως η Uber και η Cabify.

Our Barcelona travel plans have become a little complex with a taxi strike that could go on for days. I appreciate the sentiment but it's a little unnecessary for my birthday. pic.twitter.com/FPpKJkMQI0

— Rhian (@rhianshort) January 18, 2019