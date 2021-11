Οδηγίες για τις εθνικές αρχές που ενδέχεται να αποφασίσουν την πρώιμη χρήση του χαπιού για τον κορονοϊό που ανέπτυξε η Merck, πριν από την άδεια κυκλοφορίας του, εξέδωσε η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA).

Σύμφωνα με τον ΕΜΑ, το φάρμακο Lagevrio (γνωστό και ως molnupiravir), το οποίο προς το παρόν δεν είναι εγκεκριμένο στην ΕΕ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ενηλίκων με κορονοϊό, που δεν χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο και που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά.

‼️ EMA issues advice to support 🇪🇺 countries who may decide on early use of the oral antiviral molnupiravir.



The #medicine can be used to treat adults with #COVID19 who don’t require supplemental oxygen and who are at increased risk of severe disease.



👉https://t.co/cx6Bp26uFK pic.twitter.com/SfkvKvErQG