Χασάν Νασράλα: Την Κυριακή η κηδεία του ηγέτη της Χεζμπολάχ 5 μήνες μετά τον θάνατό του – Στο μεγαλύτερο στάδιο του Λιβάνου η τελετή

Την Κυριακή (23.2.25) θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες μετά τον θάνατό του σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό.

Με την κηδεία του Χασάν Νασράλα η Χεζμπολάχ έχει ως στόχο να επιδείξει πολιτική ισχύ αφού βγήκε βαριά αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Ο Νασράλα σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 από ισραηλινό βομβαρδισμό ενώ βρισκόταν σε συνάντηση με διοικητές σε καταφύγιο στα νότια προάστια της Βηρυτού, σε ένα σοβαρό πλήγμα στην πρώτη φάση της ισραηλινής επίθεσης που άφησε την φιλοϊρανική οργάνωση σκιά του εαυτού της.

Ο Νασράλα, που έχαιρε σεβασμού μεταξύ των υποστηρικτών της Χεζμπολάχ, ήταν επικεφαλής της σιιτικής μουσουλμανικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια των δεκαετιών σύρραξης με το Ισραήλ, επιβλέποντας τη μεταμόρφωσή της σε μια στρατιωτική δύναμη με περιφερειακή επιρροή, με τον ίδιο να αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον αραβικό κόσμο εδώ και γενιές.

I visited the martyrdom site of Hezbollah’s Seyyed Hassan Nasrallah today in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/ptAi8aDoN4