Ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν σήμερα οκτώ αμάχους σε επιθέσεις στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, πλήττοντας μια υπεραγορά και έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην πρωτεύουσα της επαρχίας καθώς και κοντινά χωριά, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια κατά τα φαινόμενα επίθεση πυροβολικού καθώς ο κόσμος έκανε τις αγορές του σήμερα το πρωί στην υπεραγορά στην πόλη της Χερσώνας, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική εισαγγελία.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βομβαρδίστηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης, τρεις εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας σκοτώθηκαν ενώ αποκαθιστούσαν ζημιές σε κοντινό χωριό ενώ ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε σε κτίριο διαμερισμάτων σε άλλο οικισμό.

Λίμνες αίματος και χαλάσματα βρίσκονταν στο έδαφος έξω από την υπεραγορά, της οποίας η είσοδος υπέστη σοβαρές ζημιές και είχε αποκλειστεί, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters στο σημείο.

⚡️ Around 11:00, Russian terrorists attacked the only operating hypermarket in Kherson. The attack took place near the entrance to the hypermarket.



3 people were killed, 5 more injured, – the Ministry of Internal Affairs. pic.twitter.com/2IHGnltycz