Χεζμπολάχ: «Δεν αφοπλιζόμαστε, θα παραβιάσουμε την ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο»

Κλιμακώνει επικίνδυνα την πολεμική ρητορική η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι είναι σε ισχύ η κατάπαυση πυρός μεταξύ των δύο πλευρών στον Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ οχυρώνεται στον νότιο Λίβανο και προειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν από συγκεκριμένες περιοχές, από τις οποίες θέλει να εξουδετερώσει την όποια παρουσία έχουν οι μαχητές της Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δημοσιοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα χάρτη με μια κόκκινη γραμμή που περνάει από 21 χωριά στο νότιο Λίβανο και δήλωσαν πως οι κάτοικοι δεν πρέπει να κινούνται στην περιοχή ανάμεσα στη γραμμή αυτή και τα σύνορα, λέγοντας ότι ισραηλινά στρατεύματα διατηρούν θέσεις στο νότο «για την αντιμετώπιση συνεχιζόμενων τρομοκρατικών δραστηριοτήτων» από την Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι θα παραβιάσει την «κίτρινη γραμμή» οριοθέτησης που το Ισραήλ είπε ότι εγκαθίδρυσε στον νότιο Λίβανο και ότι κανείς δεν θα μπορέσει να αφοπλίσει το φιλοϊρανικό κίνημα, σύμφωνα με έναν από τους βουλευτές της.

⭕️ REVEALED: The Forward Defense Line and the area in which IDF soldiers are operating, following the ceasefire agreement.



5 divisions are operating simultaneously south of the Forward Defense Line in southern Lebanon in order to dismantle Hezbollah terror infrastructure sites… pic.twitter.com/eibA2pgDHe — Israel Defense Forces (@IDF) April 19, 2026

«Αυτή την κίτρινη γραμμή, θα την παραβιάσουμε με την αντίσταση, επικαλούμενοι το νόμιμο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και τη χώρα μας», δήλωσε ο Χασάν Φαρντάλα σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο προσθέτοντας: “Κανείς στον Λίβανο ή στο εξωτερικό” δεν θα μπορέσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, ο Φαρντάλα σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το φιλοϊρανικό κίνημα θέλει να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός.

«Είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου, του προέδρου και της κυβέρνησης να εγκαταλείψουν την οδό των απευθείας διαπραγματεύσεων και να επανέλθουν σε μια εθνική συναίνεση για να αποφασιστεί η καλύτερη επιλογή», δήλωσε.