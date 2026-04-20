Κόσμος

Χεζμπολάχ: «Δεν αφοπλιζόμαστε, θα παραβιάσουμε την ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο»

Η σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση καλεί την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή πλευρά
REUTERS / Stringer

Κλιμακώνει επικίνδυνα την πολεμική ρητορική η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι είναι σε ισχύ η κατάπαυση πυρός μεταξύ των δύο πλευρών στον Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ οχυρώνεται στον νότιο Λίβανο και προειδοποιεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν από συγκεκριμένες περιοχές, από τις οποίες θέλει να εξουδετερώσει την όποια παρουσία έχουν οι μαχητές της Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δημοσιοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα χάρτη με μια κόκκινη γραμμή που περνάει από 21 χωριά στο νότιο Λίβανο και δήλωσαν πως οι κάτοικοι δεν πρέπει να κινούνται στην περιοχή ανάμεσα στη γραμμή αυτή και τα σύνορα, λέγοντας ότι ισραηλινά στρατεύματα διατηρούν θέσεις στο νότο «για την αντιμετώπιση συνεχιζόμενων τρομοκρατικών δραστηριοτήτων» από την Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι θα παραβιάσει την «κίτρινη γραμμή» οριοθέτησης που το Ισραήλ είπε ότι εγκαθίδρυσε στον νότιο Λίβανο και ότι κανείς δεν θα μπορέσει να αφοπλίσει το φιλοϊρανικό κίνημα, σύμφωνα με έναν από τους βουλευτές της.

«Αυτή την κίτρινη γραμμή, θα την παραβιάσουμε με την αντίσταση, επικαλούμενοι το νόμιμο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και τη χώρα μας», δήλωσε ο Χασάν Φαρντάλα σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο προσθέτοντας: “Κανείς στον Λίβανο ή στο εξωτερικό” δεν θα μπορέσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, ο Φαρντάλα σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το φιλοϊρανικό κίνημα θέλει να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός.

«Είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου, του προέδρου και της κυβέρνησης να εγκαταλείψουν την οδό των απευθείας διαπραγματεύσεων και να επανέλθουν σε μια εθνική συναίνεση για να αποφασιστεί η καλύτερη επιλογή», δήλωσε.

