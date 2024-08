Χεζμπολάχ: «Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση της επίθεσης στο Ισραήλ» – «Χτύπησε» με πάνω από 320 πυραύλους

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής (25.08.2024) ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» αντιποίνων του για τον θάνατο ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού του βραχίονα, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού τον περασμένο μήνα.

Η Χεζμπολάχ, το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου σημείωσε επίσης ότι έπληξε σήμερα 11 στρατιωτικούς στόχους στο Ισραήλ και ότι εξαπέλυσε πάνω από 320 πυραύλους Κατιούσα.

Συγκεκριμένα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι «εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυραύλων σε αντίποινα για τον θάνατο του Σουκρ.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι έβαλε στο στόχαστρο προσδιορισμένο «ειδικό στρατιωτικό στόχο, όπως και πλατφόρμες του Σιδηρού Θόλου του Ισραήλ και άλλες τοποθεσίες».

Northern Israel moments ago; Hezbollah has fired over 320 rockets and UAVs.



It claims “the first part of our revenge is over”.



Pray for Israel’s victory. pic.twitter.com/gqxaojy1Yl