Χεζμπολάχ: Σοβαρό λάθος οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ

Κάλεσε την Βηρυτό σταματήσει τις «δωρεάν παραχωρήσεις»
Οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ είναι ένα «πολύ σοβαρό λάθος», σύμφωνα με τον βουλευτή της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Χατζ Χασάν.

Μάλιστα ο βουλευτής της Χεζμπολάχ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο κάλεσε τον Λίβανο σταματήσει τις «δωρεάν παραχωρήσεις» στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Οι απευθείας διαπραγματεύσεις είναι ένα σοβαρό λάθος και δεν παρουσιάζουν κανένα όφελος για τον Λίβανο\», δήλωσε ο βουλευτής του φιλοϊρανικού κόμματος σε συνέντευξη που παραχώρησε από το γραφείο του στο κοινοβούλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου, χώρες που είναι σε κατάσταση πολέμου, πρόκειται να μιλήσουν σήμερα, μετά μια πρώτη συνάντηση σε διπλωματικό επίπεδο την Τρίτη στην Ουάσινγκτον.

