Είναι τα πρώτα θύματα των ταραχών που πλήττουν την πρωτεύουσα της Χιλής εδώ και δύο ημέρες, μετά την αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς, την οποία η κυβέρνηση ανακάλεσε χθες, Σάββατο. Η ανάπτυξη από χθες, στρατιωτών και αστυνομικών στην πρωτεύουσα, στην οποία έχει επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας έως σήμερα στις 13.00 ώρα Ελλάδας, δεν εμπόδισε να γίνουν επιθέσεις σε σταθμούς του μετρό, πλιάτσικο σε καταστήματα και διαδηλώσεις στους δρόμους. Είναι η πρώτη φορά που στρατιώτες περιπολούν στο Σαντιάγο, στην Χιλή, μετά το τέλος της δικτατορίας του στρατηγού Αποικούντο Πινοσέτ το 1990.

“Τρεις άνθρωποι χάθηκαν σε πυρκαγιά μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Οι δύο κάηκαν και ο τρίτος διακομίστηκε σε βαριά κατάσταση σε νοσοκομείο όπου κατέληξε”, δήλωσε στους δημοσιογράφους η δήμαρχος του Σαντιάγο Κάρλα Ρουμπιλάρ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ Lider, της αμερικανικής αλυσίδας Walmart, που βρίσκεται στο Σαν Μπερνάρντο στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν παραβιάσει τις εισόδους του για να το λεηλατήσουν, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Αυτά είναι τα πρώτα θύματα της βίας που πλήττει το Σαντιάγο από την Παρασκευή, η οποία ξέσπασε από τις διαδηλώσεις κατά της αύξησης των εισιτηρίων στο μετρό.

Δείτε τις απίστευτες εικόνες

An uprising is happening in Santiago, Chile because people are fed up with the inequality.

They set fire to the Enel Chile power company building. pic.twitter.com/pv8S6GmTFp

— Benjamin Young Savage (ᐱᓐᒋᐱᓐ) (@benjancewicz) October 19, 2019