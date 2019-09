Χιλιάδες μαθητές βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Αυστραλίας και άλλων χωρών της περιοχής Ασίας- Ειρηνικού δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα για την παγκόσμια απεργία για το κλίμα με στόχο να ζητήσουν από τους ηγέτες, που θα συναντηθούν τη Δευτέρα για την Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα, να υιοθετήσουν έκτακτα μέτρα ώστε να σταματήσουν την καταστροφή του περιβάλλοντος.

«Δεν την ανάψαμε, αλλά προσπαθούμε να σβήσουμε τη φωτιά», έγραφε πανό που κρατούσε μαθητής στο Σίδνεϊ, καθώς αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τις τεράστιες κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα.

#climatestrike just starting to build in #Melbourne, I'm sure we will see this build and build over the next hour. pic.twitter.com/lcjACJKRke — Stephen Torsi (@STorsi) September 20, 2019

«Βρισκόμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην εξουσία, για να τους δείξουμε ότι έχουμε ευαισθητοποιηθεί και ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό για εμάς», δήλωσε ο 16χρονος Γουίλ Κόνορ. «Διακυβεύεται το μέλλον μας».

Σε όλο τον κόσμο είναι προγραμματισμένες για σήμερα περισσότερες από 5.000 κινητοποιήσεις, με αυτή στη Νέα Υόρκη να προδιαγράφεται η σημαντικότερη, καθώς αναμένονται 1,1 εκατομμύριο μαθητές από 1.800 δημόσια σχολεία, οι οποίοι έχουν πάρει άδεια από τις αρχές να μην παρακολουθήσουν σήμερα τα μαθήματά τους.

Στη διαδήλωση της Νέας Υόρκης η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Στη διαδήλωση της Νέας Υόρκης, έδρα του ΟΗΕ, θα συμμετάσχει και η 16χρονη Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018 το κίνημα αυτό των απεργιών της Παρασκευής.

Η Τούνμπεργκ χαιρέτισε το «τεράστιο πλήθος» που είχε συγκεντρωθεί στο Σίδνεϊ με ανάρτησή της στο Twitter και επισήμανε ότι η διαδήλωση αυτή θα αποτελέσει πρότυπο καθώς οι απεργίες επεκτείνονται σε χώρες της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής.

Incredible pictures as Australia’s gathering for the #climatestrike

This is the huge crowd building up in Sydney.

Australia is setting the standard!

Its bedtime in New York…so please share as many pictures as you can as the strikes move across Asia to Europe and Africa! pic.twitter.com/7eAPUQPq5C — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 20, 2019

Σε χθεσινό της μήνυμα η 16χρονη κάλεσε τους νέους να οικειοποιηθούν τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής: «Όλα μετράνε. Όσα κάνετε μετράνε».

Τα παιδιά στο νησί του Σολομώντα διαδήλωσαν στις ακτές φορώντας παραδοσιακές φούστες από χόρτα και κρατώντας ξύλινες ασπίδες.

Tomorrow we strike back!

Global Climate Strike September 20-27th:

5225 events

In 156 countries

On all 7 continents

And counting!

Find your local strike or register your own at https://t.co/G06WbXNvl1

Spread the word and see you in the streets!#FridaysForFuture #ClimateStrike pic.twitter.com/E6MSYFsqug — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 19, 2019

Στα νησιά Βανουάτου και στο Κιριμπάτι παιδιά φώναζαν: «Δεν θα υποχωρήσουμε, θα πολεμήσουμε».

Στην Ταϊλάνδη περισσότεροι από 200 νέοι άνθρωποι εισέβαλαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και έπεσαν στο πάτωμα προσποιούμενοι τους νεκρούς, ζητώντας από την κυβέρνηση να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Δεν δόθηκε άδεια για κινητοποιήσεις στην Κίνα

Στην Κίνα, τη χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, δεν έχει δοθεί άδεια για την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων. Ωστόσο η Ζενγκ Σιαοουέν του Δικτύου Δράσης για το Κλίμα των Νέων της Κίνας δήλωσε ότι οι Κινέζοι νέοι θα δράσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

«Η κινεζική νεολαία έχει τις δικές της μεθόδους», εξήγησε.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη δύο εβδομάδων κινητοποιήσεων για το κλίμα. Αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη σύνοδος των νέων για το κλίμα που οργανώνει ο ΟΗΕ. Εκτός από την Τούνμπεργκ 500 νέοι από τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, της Ασία και την Αφρική αναμένονται στη σύνοδο.

Τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη μια ειδική σύνοδος κορυφής για το κλίμα, με τη συμμετοχή 100 ηγετών κρατών.

Εξάλλου την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια της Γενικής Συνόδου του ΟΗΕ, θα πραγματοποιηθεί μία ακόμη συντονισμένη παγκόσμια απεργία για το κλίμα.