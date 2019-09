Χονγκ Κονγκ: Φωτιές, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες! video

Αστυνομικοί έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ, κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο, που είχαν πολιορκήσει, στο 16ο συνεχόμενο (!) Σαββατοκύριακο κινητοποιήσεων.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν, αρχικά, ειρηνικά σε ένα εμπορικό κέντρο στο Σαν Τιν, στο βόρειο τμήμα της πρώην βρετανικής αποικίας.

Όμως, τα πνεύματα άρχισαν να οξύνονται αργότερα, όταν εμφανίστηκαν διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, να κρατάνε μια κινεζική σημαία που είχαν κατεβάσει από ένα κυβερνητικό κτίριο και κατόπιν την πέταξαν σε έναν ποταμό.

Στη συνέχεια, επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς στα εκδοτήρια των εισιτηρίων στον σταθμό του μετρό του Σα Τιν, με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας που απέκλεισε την πρόσβαση στην περιοχή.

See #PoliceBrutality #PoliceTerrorism #HKPoliceState in Hong Kong protest. In these three months, the gov is unwilling to control the unlawful police and no one is responsible for this type of offensive action to the journalists. https://t.co/kYio43Fx3X

— Jasmineflower (@Jasmine02736307) September 22, 2019