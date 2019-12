Χονγκ Κονγκ: Οργή για τον… κακό χαμό με τα επεισόδια!

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ καταδίκασε σήμερα τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων στο ασιατικό χρηματοπιστωτικό κέντρο, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών, σπρέι πιπεριού και εκτοξευτήρων νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες σε εμπορικά κέντρα στις περιοχές Τσιμ Σα Τσούι και Μονγκ Κοκ φωνάζοντας συνθήματα και θέτοντας στο στόχαστρό τους επιχειρήσεις φίλα προσκείμενες προς το Πεκίνο, ενώ στη συνέχεια βγήκαν στους δρόμους. Γύρω στις 9:45 μμ (15.45 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει τον δρόμο έξω από το ιστορικό ξενοδοχείο Peninsula, ενώ χρησιμοποίησαν μεταξύ άλλων και έναν εκτοξευτήρα νερού. Ήταν η πρώτη φορά αυτό τον μήνα που η αστυνομία έκανε και πάλι χρήση χημικών για να διαλύσει τους διαδηλωτές ύστερα από μια περίοδο ηρεμίας μετά τη συντριπτική νίκη των φιλοδημοκρατικών υποψηφίων στις περιφερειακές εκλογές.

