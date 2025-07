Χούθι: «Βυθίστηκε το ελληνόκτητο πλοίο που χτυπήσαμε στην Ερυθρά Θάλασσα» – Ασφαλές το πλήρωμα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα (07.07.2025) ότι το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο με όνομα «Magic Seas» που στοχοθέτησαν χθες (06.07.2025), τελικά βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης κατά του Magic Seas, υπό σημαία Λιβερίας, που έπλεε στα ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο είχε αγκυροβολήσει σε ισραηλινό λιμάνι.

Οι Χούθι στοχοθέτησαν «το πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, το οποίο ανήκει σε μια εταιρεία που παραβίασε την απαγόρευση εισόδου σε λιμάνια στην κατεχόμενη Παλαιστίνη (σ.σ. Ισραήλ)», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί.

Houthi military spokesman Yahya Saree says the ‘Magic Seas’ bulk carrier struck in the Red Sea yesterday has “completely sunk.” He also suggested that footage of the sinking ship may soon be released. pic.twitter.com/ZLr61TFWdv