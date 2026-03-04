«Χρυσοπληρώνουν» ιδιωτικές πτήσεις για να φύγουν από το Ντουμπάι -Τρεις Έλληνες «απέδρασαν» με 70.000 ευρώ

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ προκειμένου να φύγουν αεροπορικώς με ιδιωτικές πτήσεις από την εμπόλεμη ζώνη του Περσικού Κόλπου διαθέτουν άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, μεταξύ των οποίων κι Έλληνες.

Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται συνεχώς και τον τρόμο να πλανάται σε όλη την περιοχή, καθώς καθημερινά σημειώνονται αεροπορικές επιδρομές και εκτοξεύσεις πυραύλων ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές στον Περσικό Κόλπο, πολλοί είναι αυτοί που δίνουν μεγάλα πόσα προκειμένου να εξασφαλίσουν την άμεση «απόδραση» τους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ιδιωτικές πτήσεις καθώς τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών έχουν «παγώσει» λόγω του πολέμου.

Με τα αεροδρόμια των Ντουμπάι, Άμπου Νταμπι και Σάρτζα να παραμένουν κλειστά, ιδιωτικές εταιρείες που διαθέτουν η μισθώνουν αεροσκάφη για ιδιωτικές πτήσεις, δέχονται συνεχώς αιτήματα από άτομα είτε μένουν μόνιμά στον Περσικό Κόλπο η βρέθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τουρισμό ή κάποια επαγγελματική υποχρέωση. .

Όπως εξηγεί ο ιδρυτής και CEO της Magna Aviation, Μίλτος Μουζάκης, το ενδιαφέρον για ιδιωτικές πτήσεις επαναπατρισμού έχει αυξηθεί κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες. «Μας καλούν καθημερινά Έλληνες για επαναπατρισμό και προσπαθούμε να βρούμε την πιο γρήγορη λύση. Πολλές φορές δεν υπάρχει διαθεσιμότητα την ίδια μέρα και μπορεί να υπάρχει την επόμενη», αναφέρει.

Η κατάσταση έχει περιπλακεί περαιτέρω, καθώς -όπως σημειώνει-ο εναέριος χώρος στο Ντουμπάι είναι κλειστός, γεγονός που αναγκάζει όσους θέλουν να φύγουν να μετακινηθούν οδικώς προς το κοντινότερο ανοιχτό αεροδρόμιο.

«Η μόνη διέξοδος αυτή τη στιγμή είναι μέσω του Σουλτανάτου του Ομάν και του αεροδρομίου του Μουσκάτ. Απέχει περίπου 450 χιλιόμετρα από το Ντουμπάι, δηλαδή γύρω στις έξι ώρες οδήγησης. Η διαδρομή μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο, καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από οχήματα που κατευθύνονται προς τα σύνορα», αναφέρει ο CEO της Magna Aviation.

Με πάνω από 80 Έλληνες να έχουν επικοινωνήσει με την συγκεκριμένη εταιρεία προκειμένου να λάβουν μια προσφορά για να φύγουν από τον Περσικό κόλπο. Κλήσεις έχει δεχτεί και από Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Υπάρχουν Γάλλοι, Άγγλοι και άλλοι Ευρωπαίοι που προσπαθούν να φύγουν. Έτσι δημιουργείται μεγάλος συνωστισμός στο Μουσκάτ και αυξάνεται το κόστος των πτήσεων», σημειώνει.

Πάνω από 100.000 ευρώ το κόστος μιας ιδιωτικής πτήσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κόστος μιας ιδιωτικής πτήσης μπορεί να ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους και τον αριθμό των επιβατών.

«Για ένα μεγάλο heavy jet VIP, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ. Πρόσφατα έγινε πτήση με τρεις επιβάτες και το κόστος ήταν περίπου 70.000 ευρώ», αναφέρει.

Παράλληλα διαψεύδει τα σενάρια περί εξωφρενικών τιμών.

«Έχει δημιουργηθεί ένας μύθος για πτήσεις 300.000 ευρώ. Αυτό δεν ισχύει. Τα ιδιωτικά αεροσκάφη χρεώνονται βάσει ώρας πτήσης, όπως ένα ταξί. Όσο μεγαλώνει η διαδρομή, τόσο αυξάνεται το κόστος», εξηγεί.

Οι περισσότερες κλήσεις που δέχεται η εταιρεία του προέρχονται από ανθρώπους που αισθάνονται εγκλωβισμένοι.

«Οι περισσότεροι θέλουν να φύγουν κυρίως από πανικό. Νιώθουν περιορισμένοι, γιατί δεν μπορούν να πάρουν μια πτήση γραμμής και να επιστρέψουν όποτε θέλουν.Έχουμε κλήσεις από Έλληνες που έχουν αποκλειστεί σε προορισμούς όπως οι Μαλδίβες, η Ταϊλάνδη ή οι Σεϋχέλλες, επειδή οι πτήσεις τους ήταν μέσω Ντουμπάι και ακυρώθηκαν»», καταλήγει