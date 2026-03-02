Χτυπήθηκε και διυλιστήριο στο Κουβέιτ – Δύο τραυματίες

Μετά το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία στο στόχαστρο του Ιράν μπήκαν και διυλιστήρια στo Κουβέιτ.

Η εταιρεία KIPIC από το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο drone έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι από θραύσματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας Αλ Οταϊμπί τόνισε ότι οι λειτουργικές και παραγωγικές δραστηριότητες στο διυλιστήριο δεν επηρεάστηκαν και συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως μετά το περιστατικό και ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ταχείας αντίδρασης με όλα τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν υπέστησαν ζημιές.

Πρόσθεσε ότι το διυλιστήριο Mina Al Ahmadi συνεχίζει να λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα, με ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια του προσωπικού του σε όλες τις εγκαταστάσεις.