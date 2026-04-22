Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ομάν, σώα τα μέλη του πληρώματος – Πλήγμα και σε δεύτερο τάνκερ

Επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν δέχτηκε ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO νωρίτερα είχε αναφέρει πως το Ιράν χτύπησε σήμερα (22.04.2026) το πλοίο 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του Ομάν, χωρίς να υπάρξει πρώτα προειδοποίηση μέσω του ασυρμάτου.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ προκαλώντας σοβαρές ζημιές χωρίς καν να του δοθεί ο χρόνος να σταματήσει την πορεία του. Η επίθεση στο «EPAMINONDAS» έγινε με φορητό αντιαρματικό ρουκετοβόλο (RPG) και φορητό οπλισμό.

Iran Enforces Maritime Law on Container Ship Defying Warnings



Iranian armed forces opened fire on a container ship after it ignored repeated warnings, causing significant damage to the vessel, according to a report by the UK Maritime Trade Operations (UKMTO). pic.twitter.com/HJ3T8N7iZo — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 22, 2026

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim «ο ιρανικός στρατός επέβαλε το ναυτικό δίκαιο σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις».

EPAMINONDAS IMO: 9153862

EUPHORIA IMO: 9235828

Σύμφωνα με πληροφορίες το πλοίο ανήκει σε εταιρία του εφοπλιστή Γιώργου Γιουρούκου.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο

Στο μεταξύ και δεύτερο εμπορευματικό πλοίο χτυπήθηκε σήμερα (22.04.2026) από ιρανικά πυρά. Όπως αναφέρει η βρετανική υπηρεσία θαλασσίων μεταφορών (UKMTO) το περιστατικό σημειώθηκε 8 ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ονομασία και η εθνικότητα του σκάφους.