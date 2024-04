Υεμένη: Οι Χούθι εξαπέλυσαν πυραύλους και σε δεύτερο πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα. Την είδηση ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως έκανε γνωστό το διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή (26.04.2024) επίθεση με πυραύλους εναντίον δύο πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Στις 5:49 μ.μ. της 26ης Απριλίου, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν τρεις αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους (ASBMs) από περιοχές που ελέγχουν στην Υεμένη προς την Ερυθρά Θάλασσα, πλησίον του MV Maisha – νηολογημένου στη Λιβερία, υπό σημαία Αντίγκουας και Μπαρμπάντος – και του MV Andromeda Star – βρετανικής ιδιοκτησίας και υπό σημαία Μπαχάμες, νηολογημένου στις Σεϋχέλλες. Το MV Andromeda Star ανέφερε περιορισμένες υλικές ζημιές, αλλά συνεχίζει το ταξίδι του», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Απριλίου, ο Γιαχία Σαρία, εκπρόσωπος των Χούθι, οι αντάρτες της Υεμένης έπληξαν το τάνκερ «Andromeda Star».

«Οι ναυτικές μας δυνάμεις (την Παρασκευή 26 Απριλίου) εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον βρετανικού πετρελαιοφόρου πλοίου, του Andromeda Star, στην Ερυθρά Θάλασσα», είπε ο εκπρόσωπος των Χούθι κατά την ενημέρωση που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah. Οι πύραυλοι έπληξαν το τάνκερ, υπογράμμισε.

The Houthi Terrorist Group in Western Yemen has just released a Statement in which they claim Responsibility for the Shoot Down yesterday of a U.S. Air Force MQ-9 “Reaper” Surveillance Drone over Northwestern Yemen, as well as a Missile Attack earlier today on the… pic.twitter.com/asPwOqjIz2