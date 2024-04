Υεμένη: Πύραυλοι των Χούθι εναντίον βρετανικού τάνκερ και αμερικανικού drone

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου και ότι κατέρριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Απριλίου (ώρα Ελλάδας) ο Γιαχία Σαρία, εκπρόσωπος των Χούθι, οι αντάρτες της Υεμένης έπληξαν το τάνκερ «Andromeda Star».

«Οι ναυτικές μας δυνάμεις (την Παρασκευή 26 Απριλίου) εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον βρετανικού πετρελαιοφόρου πλοίου, του Andromeda Star, στην Ερυθρά Θάλασσα», είπε ο εκπρόσωπος των Χούθι κατά την ενημέρωση που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah. Οι πύραυλοι έπληξαν το τάνκερ, υπογράμμισε.

Παράλληλα, είπε πως την προηγούμενη ημέρα οι Χούθι είχαν καταρρίψει ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 στην περιοχή Σάαντα. «Την Πέμπτη (σ.σ. 25.04.2024), η αντιαεροπορική μας άμυνα κατάφερε να καταρρίψει ένα αμερικανικό (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) MQ-9 στην επαρχία Σάαντα (βόρεια Υεμένη), καθώς εκτελούσε εχθρική αποστολή».

«Επαναλαμβάνουμε ότι θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, μέχρι να σταματήσει η ισραηλινή πολιορκία και οι επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας», κατέληξε ο εκπρόσωπος των Χούθι.

The Houthi Terrorist Group in Western Yemen has just released a Statement in which they claim Responsibility for the Shoot Down yesterday of a U.S. Air Force MQ-9 “Reaper” Surveillance Drone over Northwestern Yemen, as well as a Missile Attack earlier today on the… pic.twitter.com/asPwOqjIz2