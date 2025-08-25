Υπόθεση Έπσταϊν: Οι αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζιούφρε που κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου – Τα χειρόγραφα που άφησε πριν αυτοκτονήσει

Ένα «αμείλικτο» αυτοβιογραφικό βιβλίο μιας από τις πιο εξέχουσες κατήγορους του Τζέφρι Έπσταϊν, της Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, θα δημοσιευτεί σε λίγο καιρό, μόλις μερικούς μήνες μετά τον θάνατό της.

Το βιβλίο «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου, επιβεβαίωσε ο εκδότης Alfred A. Knopf στο Associated Press. Τα «αξέχαστα απομνημονεύματα της αείμνηστης Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, της γυναίκας που τόλμησε να αντιμετωπίσει τον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκισλέιν Μάξγουελ».

Η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε στη Δυτική Αυστραλία στις 25 Απριλίου 2025 σε ηλικία 41 ετών, ήταν μια από τις κατήγορους των καταδικασμένων Έπσταϊν και της πρώην φίλης του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η Τζιουφρέ είχε αρχικά συμφωνήσει με τον εκδοτικό οίκο Penguin Press για ένα συμβόλαιο επτά ψηφίων, το ίδιο που είχε αναλάβει και το βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι. Όταν όμως στέλεχος απευθύνθηκε στον Knopf, η συγγραφική της δουλειά ακολούθησε. Ο εκδότης Τζόρνταν Πάβλιν χαρακτήρισε το έργο «μια ωμή και σοκαριστική διαδρομή, την ιστορία ενός αδάμαστου πνεύματος που πάλευε να ελευθερωθεί».

Ο Knopf είπε ότι η Τζιούφρε δούλευε για τη δημιουργία του ” Nobody’s Girl” με τη συγγραφέα – δημοσιογράφο Έιμι Γουάλας, οι οποίες μαζί ολοκλήρωσαν το χειρόγραφο για το βιβλίο των 400 σελίδων.

Η δήλωσή του την Κυριακή (24.08.2025) περιλαμβάνει ένα email από την Τζιούφρε προς τον Γουάλας λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, στο οποίο έλεγε ότι ήταν ολόψυχη επιθυμία της να κυκλοφορήσουν τα απομνημονεύματα ανεξάρτητα από τις περιστάσεις της.

«Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι κρίσιμο, καθώς στοχεύει να ρίξει φως στις συστημικές αποτυχίες που επιτρέπουν την εμπορία ευάλωτων ατόμων πέρα ​​από τα σύνορα», αναφέρει το email.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει κατανοητή η αλήθεια και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν αυτό το θέμα, τόσο για λόγους δικαιοσύνης όσο και για λόγους ευαισθητοποίησης», συνεχίζει.

«Σε περίπτωση θανάτου μου, θα ήθελα να διασφαλίσω ότι το NOBODY’S GIRL θα αφεθεί ελεύθερο. Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει πολλές ζωές και να ενθαρρύνει τις απαραίτητες συζητήσεις σχετικά με αυτές τις σοβαρές αδικίες», έγραψε στην Γουάλας η Τζιούφρε.

Το χειρόγραφο, σύμφωνα με τον Knopf, «έχει περάσει από αυστηρό fact-checking και νομικό έλεγχο», ώστε να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις για το περιεχόμενο.

Ποια ήταν η Βιρτζίνια Τζιούφρε

Η Τζιούφρε είχε επανειλημμένα ισχυριστεί ότι είχε εμπλακεί στο κύκλωμα σεξουαλικής εμπορίας του Έπσταϊν ως έφηβη στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ότι είχε τύχει εκμετάλλευσης από τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας και άλλους ισχυρούς άνδρες.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης το 2019, με τους ερευνητές το αποδίδουν σε αυτοκτονία. Η πρώην φίλη του, Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικάστηκε στα τέλη του 2021 για σωματεμπορία και άλλες κατηγορίες.

Ο Δούκας της Υόρκης αρνείται τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε. Το 2022, αυτός και η Τζιούφρε κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αφού εκείνη τον είχε μηνύσει για σεξουαλική επίθεση.

Το όνομα της Τζιούφρε συνέχισε να εμφανίζεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ακόμη και μετά τον θάνατό της.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Έπσταϊν είχε «κλέψει» την Τζιούφρε από το Μαρ α Λάγκο, το ιδιωτικό του κλαμπ στη Φλόριντα, όπου κάποτε εργαζόταν.

Λέγεται ότι την προσέγγισε η Μάξγουελ και την προσέλαβε ως μασέρ για τον Έπσταϊν. Η Μάξγουελ είχε αρνηθεί τους ισχυρισμούς της Τζιούφρε.