Υπόθεση Σκριπάλ: Ανατροπή! «Παραπληροφόρηση ότι έχουμε βρει τους δράστες της δηλητηρίασης»

«Νομίζω πως η ιστορία αυτή ανήκει στην κατηγορία της παραπληροφόρησης και της άγριας σπέκουλας», έγραψε ο Μπεν Ουάλας στο Twitter, σχολιάζοντας την αναφορά του πρακτορείου ειδήσεων Press Association.

Νωρίτερα το Press Association μετέδωσε ότι οι αρχές αναζητούν περισσότερους από έναν ύποπτο. Χρησιμοποίησαν τα βίντεο από κάμερες κλειστών κυκλωμάτων ασφαλείας για να τους αναγνωρίσουν.

«Οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχουν εντοπίσει τους υπόπτους της επίθεσης με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ και έχουν διασταυρώσει τα στοιχεία με τα αρχεία των ανθρώπων που μπήκαν στη χώρα περίπου εκείνη την εποχή. Είναι βέβαιοι ότι είναι Ρώσοι» επισήμανε πηγή που έχει γνώση των ερευνών.

— Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 19, 2018