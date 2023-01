Το Ισραήλ δίνει μεγάλη σημασία στο τρίγωνο με την Κύπρο και την Ελλάδα και «σκοπεύει να συνεχίσει τις τριμερείς κυβερνητικές συναντήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων ο νέος υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν (Eli Cohen).

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Ιωάννης Κασουλίδης, κάλεσε χθες (11.1.2023) τον νέο ομόλογό του στο Ισραήλ για να τον συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων του, με τον Έλι Κοέν να ανακοινώνει την επικοινωνία στο Twitter και να αναφέρει και την Ελλάδα.

Ειδικότερα, σε σημερινή του ανάρτηση στο Twitter σχετικά με την επικοινωνία, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ αναφέρει πως μίλησε με τον Ιωάννη Κασουλίδη για την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, και για διεύρυνση της συνεργασίας, κυρίως στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, ο Έλι Κοέν διαμηνύει πως το Ισραήλ αποδίδει μεγάλη σημασία στο τρίγωνο Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και υπογραμμίζει πως «σκοπεύουμε να συνεχίσουμε.

Όπως μεταδόθηκε χθες, οι δύο υπουργοί εξέφρασαν από κοινού τη βούληση για συνέχιση της αμοιβαία επωφελούς στρατηγικής σχέσης Κύπρου – Ισραήλ, τόσο στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών όσο και στο πλαίσιο των τριμερών μηχανισμών συνεργασίας και του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή Ελλάδας και ΗΠΑ.

. Israel sees great importance in the Israel-Cyprus-Greece triangle, and we intend to continue holding tripartite government meetings.