Ζελένσκι: Η Ουκρανία πρέπει να έχει ενταχθεί στην ΕΕ μέχρι το 2027 ως εγγύηση ασφαλείας της Ευρώπης

Με κατηγορηματικό τρόπο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε σήμερα (27.01.2026) ότι η Ουκρανία παίζει καθοριστικό ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και άμυνας της Ευρώπης και πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να γίνει μέλος της ΕΕ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καγκελάριο της Αυστρίας τόνισε τα ενεργειακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία λόγω των ρωσικών επιθέσεων και υπογράμμισε ότι η χώρα του πρέπει να ενταχθεί τα επόμενα χρόνια στην ΕΕ.

During a conversation with Federal Chancellor of Austria @_CStocker, we discussed the energy situation in Ukraine. Russia strikes energy infrastructure every day to leave Ukrainians without electricity and heat, and it is very important that partners respond to this. That is why… pic.twitter.com/TIsmncBYMe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

Η ανάρτηση του Ζελένσκι:

«Με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, συζητήσαμε την ενεργειακή κατάσταση της Ουκρανίας. Η Ρωσία επιτίθεται καθημερινά στις ενεργειακές μας υποδομές για να αφήσει τους Ουκρανούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, γι’αυτό είναι πολύ σημαντικό οι εταίροι μας να ανταποκριθούν σε αυτό το ζήτημα.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την απόφαση της Αυστρίας την περασμένη εβδομάδα να διαθέσει κονδύλια για την υποστήριξη του ενεργειακού μας τομέα.

Ενημέρωσα επίσης τον Καγκελάριο σχετικά με τις τριμερείς συναντήσεις των ουκρανικών, αμερικανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών που πραγματοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την περασμένη εβδομάδα.

Συζητήθηκαν κυρίως στρατιωτικά ζητήματα, αλλά μίλησαν επίσης για εγγυήσεις ασφαλείας. Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία από τις βασικές εγγυήσεις ασφαλείας όχι μόνο για εμάς, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Εξάλλου, η συλλογική ισχύς της Ευρώπης είναι δυνατή, ιδίως, χάρη στις συνεισφορές της Ουκρανίας σε θέματα ασφαλείας, τεχνολογίας και οικονομίας. Γι’ αυτό μιλάμε για μια συγκεκριμένη ημερομηνία – το 2027 – και υπολογίζουμε στην υποστήριξη των εταίρων για τη θέση μας».