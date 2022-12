Περισσότεροι από 1.300 Ουκρανοί κρατούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι σε ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι μετά από μια νέα τέτοια ανταλλαγή, μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τους πάρουμε όλους πίσω. Μετά τη σημερινή ανταλλαγή, 1.319 ήρωες έχουν ήδη επιστρέψει στα σπίτια τους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Telegram.

Σύμφωνα με τον προσωπάρχη του Ζελένσκι, Αντριι Γιερμάκ, «50 υπερασπιστές της Ουκρανίας αφέθηκαν ελεύθεροι» σήμερα, συμπεριλαμβανομένων «υπερασπιστών της Μαριούπολης και του Αζοφστάλ», του χαλυβουργείου σε αυτήν την πόλη-λιμάνι στη νότια Ουκρανία που βομβαρδίστηκε ανελέητα την άνοιξη από τον ρωσικό στρατό πριν πέσει στα χέρια του.

Ο Γιερμάκ τόνισε ότι «κρατούμενοι που βρίσκονταν στην Ολενίβκα», μια φυλακή που ελέγχεται από τη Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία, αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι.

Held another large POWs swap. Managed to release 50 defenders of 🇺🇦. The process takes much effort non-stop. We will work until the release of the last Ukrainian from the RF captivity. Thanks to the Coordinating Headquarters for the Treatment of POWs. Everyone will be back home. pic.twitter.com/gRfUkpR9Sg