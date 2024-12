Ζελένσκι: «Το ζήτημα ανάπτυξης ξένων ειρηνευτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τεθεί ενώπιον του ΝΑΤΟ»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφτηκε σήμερα (17.12.2024) την Πολωνία και συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ για να συζητήσουν τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την στρατιωτική, οικονομική και πολιτική υποστήριξη των δυτικών εταίρων.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε το γεγονός ότι η Πολωνία στηρίζει την Ουκρανία στην προσπάθεια που κάνει για ένταξη στο ΝΑΤΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια χρονική συγκυρία όπου η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο Ντονέτσκ και η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ενδεχομένως επηρεάσουν σημαντικά την πορεία του πολέμου.

Μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στο Λβιβ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το ζήτημα της ανάπτυξης ξένων ειρηνευτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα μπορούσε ενδεχομένως να τεθεί αύριο Τετάρτη (18.12.2024) κατά την συνάντηση των ηγετών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ μεταξύ άλλων, στις Βρυξέλλες.

I am pleased to welcome Polish Prime Minister @donaldtusk to Ukraine today, and I am glad that we had an extremely productive and good discussion – our relations remain stable during such challenging times.



It is crucial for Ukraine and Poland to be supportive of each other’s… pic.twitter.com/l4ZieOQADY