5+1 ταινίες και ντοκιμαντέρ για όσους είναι λάτρεις των γρήγορων αυτοκινήτων και της ταχύτητας

Η μαγεία των βιογραφικών ταινιών και των ντοκιμαντέρ είναι ότι στηρίζονται σε αληθινά γεγονότα και αφηγούνται, στην μεγάλη οθόνη, την ιστορία θρυλικών προσωπικοτήτων

Για όσους, λοιπόν, είστε λάτρεις της ταχύτητας και των γρήγορων αυτοκινήτων συγκεντρώσαμε 6 ταινίες και ντοκιμαντέρ για να γνωρίσετε καλύτερα οδηγούς και μοντέλα αυτοκινήτων που άφησαν εποχή.

Ford V Ferrari (2019)

Ο Ματ Ντέιμον και ο Κρίστιαν Μπέιλ πρωταγωνιστούν στην ταινία «Ford V Ferrari», που είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία του Αμερικανού σχεδιαστή αυτοκινήτων Κάρολ Σέλμπι και του ατρόμητου Βρετανού οδηγού Κεν Μάιλς, που έφτιαξαν μαζί ένα επαναστατικό αγωνιστικό αυτοκίνητο για την αυτοκινητοβιομηχανία Ford κι ανταγωνίστηκαν τον ανίκητο ως τότε Έντσο Φερράρι, στον αγώνα αυτοκινήτων των 24 Ωρών του Λε Μαν στη Γαλλία (1966).

Την σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε ο Τζέιμς Μάνγκολντ, ενώ το σενάριο συνέγραψαν οι Τζείσον Κέλερ, Τζεζ Μπάτεργουορθ και Τζον-Χένρι Μπάτεργουορθ. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 17 Φεβρουαρίου του 2019 στο Φεστιβάλ του Τελουρίντ, και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

The 24 Hour War (2016)

Ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που αφηγείται την ίδια θρυλική σύγκρουση μεταξύ Ford και Ferrari στο Le Mans του 1966, αλλά προσφέρει μια βαθύτερη ανάλυση της τεχνολογίας και των στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν από τις δύο εταιρείες για να κερδίσουν τον αγώνα.

Την σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ ανέλαβαν οι Nate Adams και Adam Carolla.

Ferrari (2023)

Η ταινία Ferrari είναι βιογραφική ταινία του 2023 σε σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν και σενάριο του Τρόι Κένεντι Μάρτιν. Βασίζεται στο βιβλίο του συγγραφέα, Brock Yates που φέρει τον τίτλο «Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine» που αφηγείται την ιστορία του Έντσο Φερράρι.

Τον Έντσο Φερράρι υποδύεται ο ηθοποιός Άνταμ Ντράιβερ, τον οποίο πλασιώνουν οι Πενέλοπε Κρουζ, Σέιλιν Γούντλεϊ, Σάρα Γκάντον, Γκαμπριέλ Λεόν, Τζακ Ο’Κόνελ και Πάτρικ Ντέμπσι.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου του 2023 στο 80ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ στις 25 Δεκεμβρίου, από την Neon

Rush (2013)

Το «Rush» είναι βιογραφική – δραματική ταινία σε σκηνοθεσία Ρον Χάουαρντ και σενάριο τουτ Πίτερ Μόργκαν. Η ταινία αφηγείται τη διαμάχη των οδηγών της Fomula 1, Τζέιμς Χαντ και Νίκι Λάουντα την σεζόν 1976. Πρωταγωνιστούν οι Κρις Χέμσγουορθ ως Χαντ και ο Ντάνιελ Μπρουλ ως Λάουντα.

Η πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 και προβλήθηκε επίσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Στους κινηματογράφους κυκλοφόρησε στις 13 Σεπτεμβρίου 2013, ενώ είχε δύο υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα.

Senna (2010)

To Senna είναι ντοκιμαντέρ που αφηγείται την ιστορία του θρυλικού Βραζιλιάνου πρωταθλητή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Άιρτον Σένα, σε σκηνοθεσία Ασίφ Καπαντία.

Η αφήγηση της ταινίας επικεντρώνεται στην αγωνιστική καριέρα του Σένα στη Formula 1, από το ντεμπούτο του στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας το 1984 μέχρι τον θάνατό του σ’ ένα ατύχημα στο Γκραν Πρι του Σαν Μαρίνο το 1994, με ιδιαίτερη έμφαση στον ανταγωνισμό που είχε με τον συνάδελφό του, Αλέν Προστ. Το ντοκιμαντέρ βασίζεται κυρίως σε αρχειακά πλάνα και βίντεο που παραχώρησε η οικογένεια Σένα.

Shelby American (2019)

To ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας που ίδρυσε ο Carroll Shelby, ο οποίος ξεκίνησε ως εκτροφέας κοτόπουλων και έγινε ένας από τους πιο σπουδαίους οδηγούς αγώνων στην ιστορία του αμερικανικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Shelby ήταν ο μόνος άνθρωπος που κέρδισε στο Le Mans ως οδηγός και κατασκευαστής με το ιστορικό αυτοκίνητο Ford GT40 τις χρονιές 1966, 1967, 1968 και 1969.