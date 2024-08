Aerosmith: Ακύρωσαν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους μετά τον τραυματισμό της φωνής του Στίβεν Τάιλερ

«Ήταν τιμή μας που η μουσική μας έγινε μέρος της δικής σας», είπαν μεταξύ άλλων σε ανάρτησή τους οι Aerosmith, ενημερώνοντας τους fans τους ότι στο θρυλικό rock ‘n’ roll συγκρότημα έπεσαν «τίτλοι τέλους». Η περιοδεία τους δυστυχώς ακυρώθηκε.

Το ροκ συγκρότημα Aerosmith, που σχηματίστηκε το 1970 στη Βοστώνη, και κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές των fans με τη μουσική και την ικανότητά του, ανακοίνωσε πως ακυρώνει την αποχαιρετιστήρια περιοδεία «Peace Out», καθώς η φωνή του τραγουδιστή Στίβεν Τάιλερ τραυματίστηκε ανεπανόρθωτα.

Ο Στέιβεν Τάιλερ και η εξειδικευμένη ιατρική ομάδα που τον είχε αναλάβει, αν και εργάστηκαν ακούραστα για να φτάσουν τη φωνή του τραγουδιστή εκεί που βρισκόταν πριν τον σοβαρό τραυματισμό του, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Το θρυλικό συγκρότημα που άφησε μεγάλη παρακαταθήκη στο μουσικό στερέωμα μετά από 54 ολόκληρα χρόνια που βρισκόταν στη σκηνή, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την αγάπη που τους έδωσαν και ενημέρωσε για τους λόγους που αναγκάστηκαν να σταματήσουν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους.

«Ήταν το 1970 όταν μια σπίθα έμπνευσης έγινε το γκρουπ Aerosmith. Χάρη σε εσάς, αυτή η σπίθα πήρε φλόγα και καίει για πάνω από πέντε δεκαετίες. Κάποιοι από εσάς ήσασταν μαζί μας από την αρχή και όλοι είστε ο λόγος που γράψαμε ιστορία στο rock ‘n’ roll.

Ήταν τιμή μας που η μουσική μας έγινε μέρος της δικής σας. Ήταν τιμή μας που η μουσική μας έγινε μέρος της ζωής σας. Σε κάθε κλαμπ, σε κάθε τεράστια περιοδεία και σε στιγμές μεγάλες και ιδιωτικές, μάς δώσατε μια θέση στο soundtrack της ζωής σας.

«Δυστυχώς είναι σαφές ότι η πλήρης αποκατάσταση από τον τραυματισμό της φωνής του δεν είναι δυνατή. Πήραμε μια σπαρακτική και δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση – ως συγκρότημα, ως αδέλφια – να αποσυρθούμε από την περιοδεία», έγραψαν στην ανακοίνωσή τους.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



