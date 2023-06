Η ηθοποιός Κιμ Κατράλ θα επιστρέψει στο… σύμπαν του Sex and the City και θα ενσαρκώσει για μια ακόμα φορά τον εμβληματικό ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς στο φινάλε της 2ης σεζόν της spin off σειράς And Just Like That.

Η είδηση έσκασε σαν βόμβα για την επιστροφή της Κιμ Κατράλ του Sex and the City και τα αμερικανικά ΜΜΕ «βούιξαν», καθώς υπάρχει μια δημόσια κόντρα εδώ και καιρό με την άλλη πρωταγωνίστρια της σειράς, τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που ενσάρκωνε τον ρόλο της Κάρι Μπράντσο, με τις δυο τους να είναι κολλητές φίλες στα επεισόδια.

Πρώτο το New York Post έκανε την αποκάλυψη για την επιστροφή της Κιμ Κατράλ ως Σαμάνθα Τζόουνς, η οποία θα κάνει μια cameo εμφάνιση. Από τη μεριά του, το συνδρομητικό δίκτυο Max του HBO, εκεί όπου προβάλλεται η σειρά, επιβεβαίωσε την είδηση, γράφοντας: «Το μυστικό αποκαλύφθηκε».

Σύμφωνα με το Variety, η Κιμ Κατράλ γύρισε μόνο μια σκηνή τον περασμένο Μάρτιο. Η ίδια είχε αποφασίσει να αφήσει πίσω της τον ρόλο, δηλώνοντας τον περσινό Μάιο ότι «είναι μεγάλη σοφία να γνωρίζεις πότε είναι πια αρκετά. Επίσης δεν ήθελα να συμβιβάσω αυτό που σήμαινε για μένα η σειρά».

Άλλωστε, είχε αποκαλύψει ότι δεν της ζητήθηκε ποτέ να υποδυθεί ξανά τη Σαμάνθα στο And Just Like That. «Έκανα ξεκάθαρα τα συναισθήματά μου μετά το ενδεχόμενο για μία τρίτη ταινία, οπότε και εγώ το έμαθα όπως όλοι οι άλλοι, μέσω social media».

Η αντίδραση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Από τη μεριά της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε δηλώσει στο Variety τον περασμένο Φεβρουάριο ότι ούτε αυτή θα ήταν οκ να επαναλάβει η Κιμ Κατράλ τον ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς. ««Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ιστορικό συναισθημάτων από την πλευρά της, που έχει μοιραστεί δημόσια», είπε η τηλεοπτική Κάρι Μπράτσο, με την Κατράλ να απαντάει:

«Δεν θα συμβεί ποτέ έτσι κι αλλιώς. Άρα κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί για αυτό». Ωστόσο, είχε προσθέσει τότε ότι αγάπησε «τόσο, τόσο, τόσο πολύ» τον ρόλο της Σαμάνθα.

Η Κιμ Κατράλ υποδύθηκε την Σαμάνθα Τζόουνς για έξι σεζόν στο «Sex and the City» δίπλα στις Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), Σάρλοτ Γιόρκ Γκόλντενμπλατ (Κριστίν Ντέιβις) και Μιράντα Χομπς (Σίνθια Νοξ). Ο χαρακτήρας της επέστρεψε στις δύο ταινίες του Sex and the City.

Πότε κάνει πρεμιέρα η 2η σεζόν

Η σειρά των 11 επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα με δύο επεισόδια στις 22 Ιουνίου και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα εννέα επεισόδια κάθε εβδομάδα από την συχνότητα του ΗΒΟ ΜΑΧ.

Η ανακοίνωση έγινε από την Warner Bros. Discovery σε παρουσίαση στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης για τη συνέχεια του Sex and the City και πρωταγωνίστρια φυσικά τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Οι Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον, Κρίστιν Ντέιβις και Σάρα Ραμίρεζ επιστρέφουν στην Νέα Υόρκη σε σενάριο μεταξύ άλλων του Μάικλ Πάτρικ Κινγκ.

«Ο δεύτερος κύκλος έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα, την επανεκκίνηση και το γέλιο, ειδικά για αυτούς που έχουν βιώσει το πένθος» είχε δηλώσει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Entertainment Tonight.

Όπως αναφέρει το Deadline η παραγωγή και σκηνοθεσία ανήκει στον Michael Patrick King μαζί με τους Cynthia Nixon, Ry Russo-Young και Julie Rottenberg.