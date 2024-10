«Baywatch»: Πέθανε ο Michael Newman, ο μοναδικός ναυαγοσώστης της σειράς

Συμμετείχε στο «Baywatch», την θρυλική τηλεοπτική σειρά των ‘90s, και ήταν ο μοναδικός πραγματικός, ναυαγοσώστης.

Ο Michael Newman, ο οποίος υποδυόταν τον ναυαγοσώστη Mike «Newmie» Newman στην αλησμόνητη τηλεοπτική σειρά «Baywatch» με τους David Hasselhoff και Pamela Anderson, πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Ο άτυχος Νιούμαν απεβίωσε 18 χρόνια αφότου διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον.

Την είδηση επιβεβαίωσε την Τρίτη (22.10.2024) ο στενός φίλος του Νιούμαν, Ματ Φέλκερ, ο οποίος πρόσφατα σκηνοθέτησε ντοκιμαντέρ για το «Baywatch».

Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής «περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του», ανέφερε σχετικά.

«Κατάφερα να δω τον Μάικ την τελευταία φορά που είχε τις αισθήσεις του και με κοίταξε και με τον τυπικό τρόπο του Μάικ και είπε: “Ήρθες πάνω στην ώρα”», δήλωσε ο Φέλκερ στο People.

Ο Newman ήταν το μόνο μέλος του καστ του «Baywatch» που ήταν ναυαγοσώστης στην πραγματική ζωή. Εμφανίστηκε σε 150 επεισόδια της σειράς, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον David Hasselhoff.

Ο Newman εργαζόταν και ως πυροσβέστης ενώ πρωταγωνιστούσε στο «Baywatch». Μετά το τέλος της σειρά, το 2001, φόρεσε ξανά τη στολή του πυροσβέστη για άλλα 25 χρόνια.

Η ζωή με την ασθένεια, αναδείχθηκε στο «After Baywatch: Moment in the Sun», το οποίο διερεύνησε τη ζωή των ηθοποιών μετά τη συμμετοχή τους στην αγαπημένη σειρά.

«Αυτή η ανίατη ασθένεια μου επέτρεψε να έχω πολύ χρόνο για να σκεφτώ, κάτι που ίσως δεν ήθελα, αλλά μου έφερε σοφία», δήλωσε ο Newman στο People τον περασμένο Αύγουστο.

«Το σώμα μου έχει αλλάξει τόσο αργά που δύσκολα το αντιλαμβάνομαι, όμως οι αλλαγές μου υπενθυμίζουν συνεχώς ότι η νόσος Πάρκινσον έχει γίνει πλέον το κέντρο της ζωής μου», πρόσθεσε.

«Εκτιμώ τις ημέρες που έχω τη δυνατότητα να βρίσκομαι σε αυτή τη γη με την οικογένεια και τους φίλους μου. Παίρνω τη ζωή στα σοβαρά», είχε πει.