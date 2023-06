Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα νέο, ανέκδοτο, τραγούδι των Beatles ανακοίνωσε ο Paul McCartney.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το BBC, ο 81χρονος Paul McCartney του θρυλικού συγκροτήματος Beatles, εξήγησε πως η φωνή του Τζον Λένον σ’ αυτό το καινούριο τραγούδι αντλήθηκε από μια παλιά κασέτα και διαχωρίσθηκε από τη μουσική συνοδεία για να παραχθεί αυτό το νέο τραγούδι.

«Κάναμε αυτό που θα είναι η τελευταία ηχογράφηση των Beatles, εργασθήκαμε με βάση ένα demo του Τζον», εξήγησε ο Πολ Μακάρτνεϊ.

«Το τελειώνουμε και θα κυκλοφορήσει φέτος», πρόσθεσε.

«Καταφέραμε να πάρουμε τη φωνή του Τζον και να την καθαρίσουμε χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη για να μιξάρουμε την ηχογράφηση», συνέχισε.

To BBC σημειώνει πως ο σερ Πολ δεν κατονομάσε το τραγούδι, αλλά είναι πιθανό να πρόκειται για μια σύνθεση του Τζον Λένον του 1978 με τίτλο Now And Then. Προσθέτει πως έλαβε το demo ένα χρόνο νωρίτερα από τη χήρα του Λένον, την Γιόκο Όνο. Ήταν ένα από τα τραγούδια σε μια κασέτα με τίτλο «For Paul» (Για τον Πολ), την οποία είχε γράψει ο Λένον λίγο πριν από το θάνατό του το 1980.

Τον Απρίλιο 1970, έξι μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Abbey Road» και ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του «Let it Be», οι Beatles είχαν ανακοινώσει πως χωρίζουν. Τα δέκα χρόνια της κοινής ζωής τους έδωσαν 14 ευπώλητα άλμπουμ, πωλήσεις σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου δίσκων και κινηματογραφικές ταινίες.