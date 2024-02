Beatles: Πίνακας που ζωγράφισαν τα θρυλικά «σκαθάρια» πουλήθηκε 1,7 εκατομμύρια δολάρια

Πίνακας που ζωγράφισαν οι Beatles στο Τόκιο πωλήθηκε 1,7 εκ. δολάρια. Τα διάσημα «σκαθάρια», Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον, Ρίνγκο Σταρ και Τζον Λένον, σκάρωσαν το έργο το καλοκαίρι του 1966 κατά τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο Χίλτον της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Οι τέσσερις θρυλικοί Beatles, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον, Ρίνγκο Σταρ και Τζον Λένον, ζωγράφισαν το 1966 τον πίνακα και έβαλαν τις υπογραφές τους.

Πενήντα οκτώ χρόνια αργότερα, το έργο τους πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στη Νέα Υόρκη.

Ο πίνακας «Images of a Woman» (1966) πωλήθηκε για 1,7 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου τριπλάσια τιμή από την εκτιμώμενη, που ήταν 600.000 δολάρια.

Τα τέσσερα μέλη των Beatles συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του πίνακα όταν παρέμειναν στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου Hilton στο Τόκιο για 100 ώρες μεταξύ 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου του 1966. Οι ιαπωνικές αρχές αποφάσισαν ότι ήταν το ασφαλέστερο μέρος για να μείνει το συγκρότημα μεταξύ των πέντε συναυλιών του στο Budokan Hall.

Επισκέπτες περνούσαν από το μεγάλο δωμάτιο του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της απομόνωσής τους εκεί. Μερικοί πήγαν αφήνοντας δώρα, συμπεριλαμβανομένου ενός σετ ζωγραφικής.

Η διήμερη διαδικασία δημιουργίας του έργου φωτογραφήθηκε από τον Ρόμπερτ Γουίτακερ, σύμφωνα με τον οποίο, οι τέσσερις μουσικοί «δεν συζήτησαν ποτέ τι ζωγράφιζαν» και το αποτέλεσμα «εξελίχθηκε φυσικά».

Twist (your paint brush) and shout! Large psychedelic painting by The Beatles called ‘Images of a Woman’ that the Fab Four made while they were holed up in Japanese hotel hiding from fans sells for £1.4million https://t.co/sYkwt99SUg pic.twitter.com/9MifwltW3Z