«Αυτός ήταν ο παντρεμένος αλλά εγώ διασύρθηκα», είχε πει κάποτε η Ρεμπέκα Λος, το φερόμενο τρίτο πρόσωπο στον γάμο του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τη Βικτόρια, η οποία ήρθε ξανά στο προσκήνιο μέσω του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix, «Beckham», που αναλύει τη ζωή του διάσημου πρώην ποδοσφαιριστή.

Η Ρεμπέκα Λος ήταν η «πέτρα του σκανδάλου», η γυναίκα που αποκάλυψε ότι ήταν το τρίτο πρόσωπο στον γάμο του Ντέιβιντ Μπέκαμ και που δέχθηκε τόσο μίσος και ατιμάστηκε, την ώρα που ο πρώην ποδοσφαιριστής και η Βικτόρια Μπέκαμ «δυνάμωσαν» το όνομά τους και δημιούργησαν ένα πλούσιο brand, κάνοντας μέχρι και ντοκιμαντέρ στο Netflix.

Όπως αναφέρει η DailyMail, η Ρεμπέκα Λος είχε εμφανιστεί στο X-Factor, φορώντας ένα μίνι φόρεμα που δεν διάλεξε η ίδια, το οποίο ήταν «πολύ στενό, κοντό και ανοιχτό στο πίσω μέρος» όπως αποκάλυψε μετά. Το κοινό την αποδοκίμασε για τα άτονα φωνητικά, όμως η κριτής Σάρον Όσμπορν της άσκησε μια πιο… προσωπική κριτική.

«Δοκίμασε να έρθεις στο αυριανό σόου με το βρακί σου. Θα βοηθούσε να ζεσταθεί η φωνή σου», είπε η Σάρον Όσμπορν στη σοκαρισμένη Ρεμπέκα Λος, ενώ την κατηγόρησε ότι εκπέμπει «κακή αύρα» και συνέχιζε να σχολιάζει το χειρουργικά ενισχυμένο στήθος της.

Ήταν ένας δημόσιος εξευτελισμός μιας γυναίκας, που δεν θα μπορούσε να προβληθεί την τωρινή εποχή. Αλλά η φήμη της Ρεμπέκα Λος ως μιας γυναίκας που έψαχνε την προσοχή και κατέστρεφε τον γάμο της το 2006 ήταν τέτοια που οι τηλεθεατές δεν ενοχλήθηκαν τόσο από τα σχόλια της Σάρον Όσμπορν και έγιναν μόλις 48 καταγγελίες στον τηλεοπτικό παρατηρητή Ofcom.

