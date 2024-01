Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός, Ντέιβιντ Γκέιλ, γνωστός για το ρόλο του ως αρραβωνιαστικός της Μπρέντα Γουόλς που ενσάρκωσε η Σάνεν Ντόχερτι στη δημοφιλή σειρά «Beverly Hills 90210». Την είδηση επιβεβαίωσαν ο φίλος του Πίτερ Φεριέρο, καθώς και η αδερφή του Κέιτι Κολμενάρες.

Στη σειρά «Beverly Hills 90210», που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90, ο ηθοποιός ενσάρκωσε τον χαρακτήρα του Στιούαρτ Κάρσον, ο οποίος αρραβωνιάστηκε, έστω και για λίγο, την Μπρέντα Γουόλς.

«Μόλις μου είπαν οι φίλοι του ότι ο Ντέιβιντ Γκέιλ πέθανε», είπε ο οικοδεσπότης και παραγωγός του podcast Beverly Hills 90210 Show, Πίτερ Φερέιρο.

«Είμαι τόσο στενοχωρημένος από αυτά τα νέα. Τόσο ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω».

«Δεν υπήρξε ούτε μια μέρα στη ζωή μου που δεν ήσουν μαζί μου, δίπλα μου. Πάντα ο καλύτερός μου φίλος, έτοιμος να αντιμετωπίσει οτιδήποτε και οποιονδήποτε. Δεν θα είμαι ποτέ ίδια, αλλά θα σε κρατάω τόσο σφιχτά κάθε μέρα στην καρδιά μου, πανέμορφε, στοργικέ, καταπληκτικέ άνθρωπε που λείπεις κάθε δευτερόλεπτο κάθε μέρα για πάντα», έγραψε η αδερφή του σε ανάρτησή της στο Instagram.

Ο Γκέιλ ήταν επίσης γνωστός για τον ρόλο του Joe Scanlon κατά τη διάρκεια δύο σεζόν του «Port Charles». Η τελευταία του εμφάνιση ήταν το 2008 στο «The Belly of the Beast».

Ποιος ήταν ο ηθοποιός

Γεννημένος στην πόλη Τάμπα της Φλόριντα, στις 27 Φεβρουαρίου του 1965, ο Γκέιλ έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο το 1990 όταν έπαιξε έναν χαρακτήρα με το όνομα Νόρμαν σε επεισόδιο του Growing Pains.

Εμφανίστηκε σε μια σειρά τηλεοπτικών σειρών συμπεριλαμβανομένων των Doogie Howser, M.D., The Round Table and Murder, She Wrote, πριν αποκτήσει έναν βασικό ρόλο στο Beverly Hills, 90210.

Πρωταγωνίστησε σε 8 επεισόδια μεταξύ 1991 και 1994.

Μερικά χρόνια μετά, έπαιξε τον Dean Collins στη Savannah πριν αναλάβει τα ηνία από τον Michael Dietz για να πρωταγωνιστήσει ως Joe Scanlon στο «Port Charles».

Ήταν ο δεύτερος από τους τρεις ηθοποιούς που έπαιξαν τον ρόλο και εμφανίστηκε σε περισσότερα από 200 επεισόδια.

Συμμετείχε στο Bending All the Rules (2002) μαζί με τους Bradley Cooper και Coollen Porch, καθώς και Some Girl (1998) και Perfect Opposites (2004).

Ο τελευταίος του ρόλος στην οθόνη ήταν στην ταινία τρόμου The Belly of the Beach (2008)

Ζει επίσης μέσω του χαρακτήρα Sam στο βιντεοπαιχνίδι Blacksad: Under the Skin (2019).

Πληροφορίες από New York Times