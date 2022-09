Μέσα από τον ρόλο ενός παχύσαρκου άνδρα που ενσάρκωσε, ο ηθοποιός Brendan Fraser έμαθε ότι όσοι έχουν παρόμοια σώματα είναι «απίστευτα» δυνατοί άνθρωποι. Δυνατοί τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.

Η ταινία που πρωταγωνιστεί, ως παχύσαρκος, ο Brendan Fraser, το «The Whale», έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή και έχει ήδη προκαλέσει τις εντυπώσεις, με την πορεία προς τα Όσκαρ να είναι σχεδόν σίγουρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφσκι, ο οποίος κέρδισε το Χρυσό Λέοντα του φεστιβάλ το 2008 για τον Παλαιστή, η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Σάμιουελ Ντ. Χάντερ, ακολουθεί την ιστορία του Τσάρλι , ενός απομονωμένου καθηγητή αγγλικών κοντά στο τέλος της ζωής του που προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την αποξενωμένη έφηβη κόρη του για μια τελευταία ευκαιρία.

First look at Brendan Fraser in Darren Aronofsky’s ‘The Whale’ pic.twitter.com/PvzCny7L9C