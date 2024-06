Bring me the Horizon, Neck Deep και άλλα γνωστά συγκροτήματα για πρώτη φορά στην Ελλάδα για το Ejekt Festival

Το φετινό καλοκαιρινό Ejekt Festival πρόκειται να είναι ένα από τα πιο σημαντικά, αφού πολλά γνωστά μουσικά φαινόμενα θα βρεθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα με μοναδικές συναυλίες.

Το lineup για τις 22, 23 και 24 Ιουλίου αποτελείται από πολύ γνωστά συγκροτήματα της εναλλακτικής ροκ και της ποπ-πανκ μουσικής σκηνής που θα βρεθούν στην Ελλάδα. Οι θαυμαστές πρόκειται να ζήσουν μία ανεπανάληπτη εμπειρία αφού έκαναν πολλά χρόνια υπομονή για αυτή τη στιγμή. Στο Ejekt Festival θα εμφανιστεί το post-hardcore και pop-rock συγκρότημα, Bring me The Horizon, οι pop-punk Neck Deep και άλλοι πολλοί.

Στις 22 Ιουλίου οι nu-metal Korn, επιστρέφουν στην Αθήνα για να χαρίσουν στους φανς τους ανεπανάληπτες στιγμές με ασταμάτητο «headbanging». Μαζί τους την ίδια μέρα θα εμφανιστούν οι Spiritbox, Loathe και Planet of Zeus. Δύο μέρες αργότερα έρχεται η μεγάλη έκπληξη που στις 24 του μήνα οι Bring me the Horizon, θα επισκεφτούν την χώρα για να ερμηνεύσουν τις τεράστιες επιτυχίες τους.

Bring Me The Horizon

Σχηματίστηκαν το 2004 στο Sheffield της Μεγάλης Βρετανίας, παίζοντας αρχικά deathcore μουσική η οποία αποτελούνταν από δυνατό ροκ ήχο και screamo φωνητικά. Στην πορεία της καριέρας τους, οι «BMTH» πειραματίστηκαν και με άλλα ήδη μουσικής στα επόμενα άλμπουμ τους, καταφέρνοντας να αφήσουν τους θαυμαστές τους πάντα ευχαριστημένους.

Η τεράστια επιτυχία των Oli Sykes, Lee Malia, Matt Kean και Mat Nicholls, ήρθε τη δεκαετία του 2010, όταν κυκλοφόρησαν το άλμπουμ τους «Sempiternal» το 2013 και το «That’s the Spirit» το 2015.

Μία πιθανή συναυλία στην Ελλάδα έμοιαζε άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες φανς πριν 10 χρόνια, το «θαύμα» όμως έγινε και το Βρετανικό συγκρότημα θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για πρώτη φορά.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Post Human: Nex Gen», στο οποίο έχουν συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες όπως η Aurora και ο Lil Uzi Vert.

Neck Deep

Οι Neck Deep είναι μια από τις μεγαλύτερες pop-punk μπάντες του πλανήτη. Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στις διάφορες πλατφόρμες, το συγκρότημα έχει καταφέρει να βρεθεί στις κορυφές των charts σε Αμερική και Μεγάλη Βρετανία.

Με το άλμπουμ τους «Life’s Not out to Get You» που κυκλοφόρησε το 2015, κατόρθωσαν να επαναφέρουν τον pop-punk ήχο στη φρεσκάδα των αρχών των 00ς, όταν το είδος κατακτούσε τα charts και το ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο. Έκτοτε, ηγούνται της σκηνής αυτής, έχοντας χιλιάδες οπαδούς σε κάθε ήπειρο από την Ασία ως την Αμερική, με μια μεγάλη δισκογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στη χώρα και οι νικητές στης Eurovision 2021, που αποτελούν πλέον παγκόσμιο φαινόμενο και έχουν φτάσει έως τα Grammys. Οι Ιταλοί Maneskin θα «κάνουν χαμό» στην Αθήνα στα πλαίσια του Ejekt Festival.