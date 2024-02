Coldplay και με τη βούλα στο ΟΑΚΑ 8 και 9 Ιουνίου 2024: Η επίσημη ανακοίνωση

Οι… καρδιές των θαυμαστών των Coldplay πήραν «στη θέση τους» με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έως τον Ιούνιο του 2024 το ΟΑΚΑ θα είναι έτοιμο για τις συναυλίες.

Και λίγο μετά την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από την εταιρία που διοργανώνει τις συναυλίες των Coldplay στην Ελλάδα. Το… ραντεβού ισχύει για τις 8 και 9 Ιουνίου 2024 και τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί.

Οι δυο συναυλίες των Coldplay στην Ελλάδα ήταν στον «αέρα» εξαιτίας του προβλήματος στατικότητας στο στέγαστρο Καλατράβα στο ΟΑΚΑ.

Στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του, το πρωί της Κυριακής (11.02.2024), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η συναυλία των Coldplay θα γίνει αφού έως τα μέσα Απριλίου το θέμα θα έχει ξεπεραστεί και ΟΑΚΑ θα μπορέσει να φιλοξενήσει τους χιλιάδες θαυμαστές του συγκροτήματος.

«Οι προγραμματισμένες συναυλίες των Coldplay για τις 8 και 9 Ιουνίου θα διεξαχθούν κανονικά ώστε όλοι μας να απολαύσουμε τα shows που περιμέναμε τόσο καιρό. In a sky full of stars we‘ll see you soon!», ανέφερε η διοργανώτρια εταιρεία σε ανάρτησή της στο Facebook.

Όλη η ανάρτηση

Ενημέρωση για τις συναυλίες των Coldplay:

Αγαπητοί Coldplay fans έχουμε να μοιραστούμε κάποια εκπληκτικά νέα,

O πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του ότι οι εργασίες αποκατάστασης του ΟΑΚΑ προχωρούν με πολύ γοργούς ρυθμούς, γεγονός που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Σταδίου το αργότερο στα μέσα Απριλίου.

Έτσι λοιπόν οι προγραμματισμένες συναυλίες των Coldplay για τις 8 και 9 Ιουνίου θα διεξαχθούν κανονικά ώστε όλοι μας να απολαύσουμε τα shows που περιμέναμε τόσο καιρό.

In a sky full of stars we‘ll see you soon!