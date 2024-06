Coldplay: Πλάνα από τα γυρίσματα του νέου τους βίντεο κλιπ στο Ηρώδειο

Οι Coldplay πέρα από τις δυο συναυλίες που έδωσαν στη χώρα μας, γύρισαν και ένα βίντεο κλιπ στο Ηρώδειο για το νέο τους τραγούδι.

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Ηρώδειο στο γύρισμα του βίντεο κλιπ των Coldplay ήταν δίχως υπερβολή μαγικές.

Ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων που κυκλοφορεί στα social media αποτυπώνει όσα έζησαν στο Ηρώδειο οι 2.000 φίλοι του συγκροτήματος στο γύρισμα και δείχνει ένα μέρος από το βίντεο κλιπ.

Ο κόσμος με τα βραχιολάκια led δημιούργhse μια εκπληκτική ατμόσφαιρα τραγουδώντας το «First Time» για το νέο τους άλμπουμ Feels Like I’m Falling In Love που θα κυκλοφορήσει στις 21 Ιουνίου.

COLDPLAY’s New Sinlge in Athens

(10 June 2024)

Behind-the-scenes of Coldplay‘s music video for the new single “It Feels Like I’m Falling In Love”, filmed at the foot of Acropolis at Heródeion Roman Theatre in Athens, Greece. pic.twitter.com/Pmru7dBDZE