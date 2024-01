Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της τρίτης και τελευταίας ταινίας Deadpool με τους ηθοποιούς Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν να δηλώνουν ενθουσιασμένοι για την νέα ταινία του υπερήρωα της Marvel.

Mετά από μεγάλη καθυστέρηση λόγω της απεργίας των ηθοποιών του Χόλιγουντ, τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης παραγωγή των Marvel Studios «Deadpool 3» ολοκληρώθηκαν, γεγονός που ανακοίνωσαν οι Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν σε αναρτήσεις τους στο Instagram.

«Η στολή κρύβει το αίμα. Επίσης τον ιδρώτα… Αλλά σήμερα, με το κλείσιμο του «Deadpool» είναι κυρίως δάκρυα. Ένα τεράστιο και αιώνιο ευχαριστώ στο καστ και το συνεργείο της ταινίας μας, που πάλεψαν με τον άνεμο, τη βροχή, τις απεργίες και τον @thehughjackman, όλα υπό την επίμονη ηγεσία του @slevydirect» έγραψε ο Ρέινολντς στη λεζάντα της ανάρτησής του.

«Κατάφερα να γυρίσω μια ταινία με τους πιο στενούς μου φίλους και αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Τα λέμε στις 26 Ιουλίου» ανέφερε.

The suit hides the blood. Also sweat… But today, with Deadpool wrapping, it’s mostly tears. A giant and forever thanks to the cast and crew of our film who battled wind, rain, strikes and @RealHughJackman … all under the stalwart leadership of @ShawnLevyDirect I got to make a… pic.twitter.com/aEasnxo6cD

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σον Λέβι (Shawn Levy) το καστ συμπληρώνουν οι Έμα Κόριν (Emma Corrin), Μάθιου Μακφάντιεν (Matthew Macfadyen), Μορένα Μπακαρίν (Morena Baccarin), Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston) και Μπριάνα Χίλντεμπραντ (Brianna Hildebrand) μεταξύ άλλων.

«Τι ταξίδι!!! Λάτρεψα κάθε λεπτό της δημιουργίας αυτής της ταινίας. Φυσικά, όχι την προπόνηση ή το ψάρι στον ατμό και τα λαχανικά, τέσσερις φορές την ημέρα για έξι μήνες, αλλά το υπόλοιπο 93,2%. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το καστ και το συνεργείο. Είστε όλοι τέλειοι» υπογράμμισε ο Τζάκμαν στην δική του ανάρτηση ευχαριστώντας επίσης τον διάσημο συμπρωταγωνιστή του και τον σκηνοθέτη.

What a ride!!! I’ve loved every minute of making this movie. Well not the training and diet but the other 93.2%. To the best cast and crew, thank you! You are all aces. To two of my best mates @VancityReynolds and @ShawnLevyDirect I literally couldn’t have done this without you.… pic.twitter.com/TfD32naexF