Τα εισιτήρια εξαντλούνται ταχύτατα για τις δύο συναυλίες του συγκροτήματος Dire Straits Legacy που θα γίνουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στις 27 και 29 Ιουνίου 2024 αντίστοιχα. Από τις πρώτες μέρες η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε με γοργούς ρυθμούς και ήδη έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια της πρώτης φάσης αλλά και κάποια της δεύτερης.

Ένα από τα πιο αναπάντεχα και σημαντικότερα νέα για το επερχόμενο καλοκαίρι είναι οι συναυλίες των Dire Straits Legacy στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι τεράστιες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος θα ακουστούν στη χώρα μας και θα ικανοποιήσουν το τεράστιο απωθημένο των φαν της ροκ μουσικής και όχι μόνο.

Με την εμφάνιση των Dire Straits Legacy, που αποτελούνται από αυθεντικά μέλη της μπάντας και έχουν τις «ευλογίες» των αδελφών Knopfler, είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για να απολαύσουμε ζωντανά μερικά από τα σπουδαιότερα ροκ τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ.

DIRE STRAITS LEGACY – the closest you’re going to get to DIRE STRAITS!

Η προπώληση έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΑΘΗΝΑ – ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΟΡΘΙΩΝ – 39€

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ A’ ΖΩΝΗ – 48€ (Εξαντλήθηκαν)



ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ Β’ ΖΩΝΗ – 44€ (Παραμένουν Ελάχιστα)

ΚΕΡΚΙΔΑ – 44€ (Παραμένουν λίγα)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

ΟΡΘΙΩΝ – 39€

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ A’ ΖΩΝΗ – 48€ (Εξαντλήθηκαν)

Εισιτήρια προπωλούνται πανελλαδικώς στο δίκτυο της Viva (more.com | Public | Nova) και κατά τόπους στα εκδοτήρια των χώρων. Μπορείτε να μπείτε εδώ για να αγοράσετε τα δικά σας.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων : Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300

Πρόσβαση: Μετρό Γραμμή 3 Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»,

Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο».

: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300 Πρόσβαση: Μετρό Γραμμή 3 Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο». Μονή Λαζαριστών : Κολοκοτρώνη 21, 56430 Σταυρούπολη Τηλ: 2310 650.999 / 589.185

Πρόσβαση: Πληροφορίες εδώ .

Μια παραγωγή της MADE OF STONE PRODUCTIONS σε συνεργασία με την WE4SHOW.

Επικοινωνία: Goodheart Productions.

Dire Straits Legacy World Tour 2024 – Live in Greece

Σχεδόν 40 χρόνια μετά τις ιστορικές συναυλίες του σχήματος το Μάιο του 1985 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όλες οι σπουδαίες συνθέσεις των DIRE STRAITS θα ακουστούν και πάλι ζωντανά σε ελληνικό έδαφος, από τους εξαιρετικούς μουσικούς που ηχογράφησαν, περιόδευσαν και υπήρξαν μέλη του ανυπέρβλητου βρετανικού ροκ συγκροτήματος που είχε πολλάκις χαρακτηριστεί ως «το μεγαλύτερο βρετανικό συγκρότημα των 80s», έχοντας πουλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δίσκων παρά την σχετικά σύντομη διαδρομή τους.

Με τις ευλογίες των αδερφών Knopfler, οι DIRE STRAITS LEGACY είναι παγκοσμίως ο μοναδικός τρόπος να ακουστούν ζωντανά τα τραγούδια του πολυαγαπημένου συγκροτήματος, παιγμένο επί σκηνής από πρώην μέλη της μπάντας που απαρτίζουν ένα από τα σπουδαιότερα line-up ever, επιφορτισμένο με την αποστολή να αποδώσει σεβάσμια και με τον τελειότερο τρόπο το εξαιρετικό υλικό που όλοι μας έχουμε λατρέψει.

Οι Dire Straits Legacy αποτελούνται από τα αυθεντικά μέλη των Dire Straits – Alan Clark, Mel Collins, Phil Palmer, Danny Cummings, και τον Marco Caviglia – παγκόσμια αυθεντία στην ιδιαίτερη κιθαριστική τεχνική του Knopfler. Επίσης, ο βραβευμένος με Grammy Christiano Micalizzi και ο πολυοργανίστας Primiano Di Biase. Special guest ο σπουδαίος Steve Walters, και ο John Illsley σε επιλεγμένες έκτακτες εμφανίσεις και στην παραγωγή, ο επίσης βραβευμένος με Grammy, Trevor Horn.

Το καλοκαίρι του 2024, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αποτελούν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ σταθμούς της νέας παγκόσμιας περιοδείας, αφιερωμένης στη μνήμη του προσφάτως εκλιπόντα JACK SONNI, μέχρι πρότινος μέλος των DSL αλλά και του original σχήματος κατά την περίοδου του εμβληματικού άλμπουμ «Brothers In Arms» και τη θρυλική εμφάνιση στο Live Aid ‘85.

Οι παρόντες όμως είναι πολλοί και εξέχοντες:

Bραβευμένος με Grammy & μέλος του Rock’n’Roll Hall of Fame, ο αυτοδίδακτος πιανίστας ALAN CLARK ήταν ο αυθεντικός keyboardίστας καθ’ όλη την πορεία των DIRE STRAITS μέχρι την οριστική διάλυση τους το 1995, ενώ υπήρξε επίσης συμπαραγωγός σε αρκετά albums της μπάντας, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου “On Every Street”. Ένας πραγματικός βιρτουόζος του hammond organ, έχει υπογράψει τις συνθέσεις σε δεκάδες soundtrack, έχει υπάρξει μέλος της μπάντας του Eric Clapton και του Bob Dylan, ενώ επίσης ήταν ο βασικός μουσικός διευθυντής της Tina Turner στο απώγειο της καριέρας της. Έχοντας συνεργαστεί με αναρίθμητους καλλιτέχνες (μεταξύ των οποίων οι The Bee Gees, Phil Collins, Roger Daltrey, Bo Diddley, Buddy Guy, George Harrison, Billy Joel, Elton John, Brian Johnson, Pet Shop Boys, Prefab Sprout, Lou Reed, Rod Stewart, Van Morrison, Robbie Williams και φυσικά τα αδέρφια Mark & David Knopfler στις προσωπικές τους δουλειές μετά τους Dire Straits), είναι το ιδρυτικό μέλος των DIRE STRAITS LEGACY από τις πρώτες σύντομες κοινές εμφανίσεις με τους Phil Palmer και John Illsley πριν 15 χρόνια ως Dire Straits Legends, που πυροδότησαν την επιθυμία στα πρώην μέλη της μπάντας να αποδώσουν και πάλι ζωντανά το υλικό του συγκροτήματος μετά την οριστική άρνηση του Mark Knopfler στις σκέψεις για reunion.

Αυθεντικό μέλος των Crimson King κατά τα 70s αλλά και σε όλα τα μετέπειτα reunion projects ως σαξοφωνίστας, φλαουτίστας και πληκτράς, πρόσθεσε το όνομα του στο εμβληματικό single “Miss You” και τον δίσκο “Some Girls” με τους Rolling Stones. Έχοντας ηχογραφήσει στα late-70s & early 80s με τους rock και prog ήρωες Bad Company, Camel & Alan Parson’s project σε σημαντικότατους δίσκους, ο πολυπράγμων MEL COLLINS προσχώρησε στους DIRE STRAITS το 1982 κατά τις ηχογραφήσεις του “Love Over Gold” και παρέδωσε αναρίθμητες στιγμές μαγείας στην 8μηνη ομώνυμη περιοδεία, που αποτυπώθηκαν στο μνημειακό αλμπουμ “Alchemy Live” του 1984. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του το μακρινό 1965 στο πλάι του Eric Burdon και έκτοτε, έχει συνεργαστεί με αναρίθμητους σπουδαίους καλλιτέχνες, συμμετέχοντας σε ιστορικούς δίσκους και περιοδείες. Για πολλά χρόνια υπήρξε ο βασικός σαξοφωνίστας των Roger Waters, Alvin Lee, Bryan Ferry, Gerry Rafferty & Jim Capaldi. Η λίστα είναι πραγματικά ατελείωτη και περιλαμβάνει ονόματα όπως Humble Pie, Uriah Heep, Eric Clapton, Small Faces, Marianne Faithfull, Tears for Fears, 10cc και αναρίθμητα άλλα.

Το έτερο ιδρυτικό μέλος των DIRE STRAITS LEGACY θεωρείται από τη μουσική βιομηχανία ως ένας από τους σπουδαιότερους session κιθαρίστες όλων των εποχών, έχοντας συμμετάσχει στις ηχοηγραφήσεις και περιοδείες για περισσότερα από 500 albums μέχρι και σήμερα. Βασικό μέλος της μπάντας του Eric Clapton, εκεί γνωρίστηκε με τον Alan Clark στα τέλη των 80s και η ένταξη του PHIL PALMER στους Dire Straits ήταν πλέον μονόδρομος. Ηχογράφησε και περιόδευσε από το 1990 μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος σηματοδοτώντας και τη μοναδική φορά που λειτούργησε στην καριέρα του αποκλειστικά ως full-time μέλος κάποιου συγκροτήματος. Οι συμμετοχές του σε αναρίθμητα albums ορόσημα της rock μουσικής τον έκαναν περιζήτητο σε κάθε ανερχόμενο καλλιτέχνη που επιζητούσε mainstream επιτυχία, αλλά και στους παραγωγούς των μεγαλύτερων pop-icons που επιθυμούσαν τις υπηρεσίες του (όπως οι George Michael, Take That, Pet Shop Boys, Spice Girls, Céline Dion, Sheena Easton, Lisa Stansfield, Tina Turner, Robbie Williams κ.α.). Το 2004 επιλέχθηκε από την Fender ως καλλιτεχνικός διευθυντής του “The Strat Pack”, την εκδήλωση εορτασμού στο Wembley Arena του Λονδίνου για τα 50 χρόνια της θρυλικής κιθάρας Fender Stratocaster, ενώ δυο χρόνια νωρίτερα ήταν ο βασικός κιθαρίστας του συγκροτήματος που επιλέχθηκε από τον σπουδαίο συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας Michael Kamen στην περίφημη συναυλία “Party at the Palace” που πραγματοποιήθηκε στο βασιλικό ανάκτορο του Buckingham. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο τίτλος της αυτοβιογραφίας που εξέδωσε πριν λίγα χρόνια ονομάζεται “Phil Palmer, the Session Man”.

Ταυτόχρονα με τον Phil Palmer, εντάχθηκε στους Dire Straits ως percussionist o DANNY CUMMINGS με τον οποίο είχαν γνωριστεί μέσω της κοινής τους συνεργασίας με τον George Michael. Πριν από την επίσημη ένταξη του στο συγκρότημα όμως, ο Cummings είχε ήδη εμφανιστεί ζωντανά επί σκηνής ως μέλος της μπάντας στη θρυλική συναυλία Live Aid του 1985 στο Wembley Stadium. Η συμμετοχή του Danny στο On Every Street και την επερχόμενη τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος εδραίωσε μια εξαιρετική χημεία επί σκηνής και διαπροσωπική σχέση μεταξύ Cummings και Knopfler που έκτοτε συμπορεύονται σε όλη τη διάρκεια της solo καριέρας του Mark μέχρι και σήμερα, στην μπάντα του οποίου είναι ο βασικός drummer και backing vocalist. Η ανάγκη και επιθυμία όμως του Cummings να μπορεί να παίζει ζωντανά τα τραγούδια που αγάπησε τόσο πολύ, οδήγησε αναπόφευκτα στην παράλληλη ένταξη και συμμετοχή στους DIRE STRAITS LEGACY με τις ευχές του αδιαμφισβήτητου ηγέτη της αυθεντικής μπάντας. Έχοντας εντρυφήσει στην αφρικανική παράδοση μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στη Σενεγάλη (παίζοντας με αυτόχθονες μουσικούς του δρόμου αλλά και τους σπουδαίους Youssou’N’Dour, Salif Keita & Mory Kante) και τα studios του Λονδίνου (όπου έχει ηχογραφήσει μνημειώδη albums ως drummer ή percussionist για καλλιτέχνες όπως οι Depeche Mode, Pink Floyd, Paul McCartney, Pulp, George Michael & Wham!, Bryan Adams, Chris deBurgh, Nazareth, Tina Turner, Elton John, Simply Red, Pet Shop Boys, Steel Pulse, David Gilmour και φυσικά όλη τη δισκογραφία των αδερφών Knopfler).

Σαν να μην ήταν όλα αυτά αρκετά, με τις ευλογίες του Trevor Horn, επιβλέποντα παραγωγού των DSL και μπασίστα των θρυλικών Yes, καθήκοντα μπάσου σε ένα ήδη iconic line-up, αναλαμβάνει ως special guest για την επερχόμενη περιοδεία ο STEVE WALTERS. Μαθητής του ανυπέρβλητου Jaco Pastorius, ο περιζήτητος βρετανός βιρτουόζος του πεντάχορδου μπάσου ξεκίνησε από τους James Taylor quartet στα 80s, πριν γίνει ο μπασίστας του αείμνηστου George Michael καθόλη τη διάρκεια της solo καριέρας του. Ενδιάμεσα όμως ηχογραφούσε και περιόδευε με αναρίθμητους άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες όπως η Amy Winehouse, ο θρύλικός Rod Stewart, η funk αυτοκράτειρα Chaka Khan, o sir Cliff Richard, ο Jimmy Cliff, η Mariah Carey, οι Pet Shop Boys, και οι αγαπημένοι Waterboys μεταξύ πολλών άλλων.

Το touring line-up πέρα από κάποιες σποραδικές παγκοσμίως και συνήθως έκτακτες εμφανίσεις του βετεράνου JOHN ILLSLEY, συμπληρώνεται από τον CRISTIANO MICALIZZI, ένα βραβευμένο με Grammy session drummer, πασίγνωστο μέσω της συνεργασίας του με τον Ιταλό superstar Eros Ramazzotti και πάνω από 200 ηχογραφήσεις, και τον PRIMIANO DI BIASE, πιθανότατα πιο περιζήτητο session keyboardist της ηπειρωτικής Ευρώπης. Αφήσαμε τελευταίο αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό, τον frontman MARCO CAVIGLIA, ο οποίος θεωρείται παγκοσμίως ως η κορυφαία αυθεντία στο μοναδικό κιθαριστικό στυλ παιξίματος στο έργο του Mark Knopfler. Ο Caviglia γνωρίστηκε στα early 90s με το ινδαλμά του μέσω της συνεργασίας του με τον Steve Phillips, συνοδοιπόρου του Knopfler στο country project The Notting Hillbillies που διατηρούσε παράλληλα με τους Dire Straits. Διατήρησαν επαφή και όταν αρκετά χρόνια αργότερα δημιουργήθηκαν οι DIRE STRAITS LEGACY, η πρόταση και επιλογή του για να αναπληρώσει το δύσκολο έργο πιστής απόδοσης του κιθαριστικού ήχου των Dire Straits, ήταν πλέον προφανής με τις ένθερμες ευλογίες του μέντορα του.

Εν κατακλείδει, οι DIRE STRAITS LEGACY, εν έτει 2023 είναι η μοναδική συνέχεια της εμβληματικής μουσικής των DIRE STRAITS και ο μοναδικός τρόπος να την απολαύσει κανείς ζωντανά σε μια συναυλία. Αυθεντικά μέλη απαρτίζουν το line-up, μουσικοί που ηχογράφησαν τα διασημότερα albums και περιόδευσαν για χρόνια, δημιουργώντας τον θρυλικό ήχο της βρετανικής μπάντας, πλαισιωμένοι από θρυλικούς session μουσικούς και την προσθήκη του Marco Caviglia, παγκοσμίως αναγνωρισμένου ειδήμονα στο ιδιαίτερο κιθαριστικό παίξιμο του Mark Knopfler, που προσδίδει τον χαρακτηριστικό ήχο της πολυαγαπημένης βρετανικής μπάντας.

Αντλώντας από έξι πλατινένια άλμπουμ, το απίστευτο live show του συγκροτήματος περιλαμβάνει όλες τις κλασικές επιτυχίες των DIRE STRAITS, όπως τα “Money for Nothing”, “Sultans of Swing”, “Romeo and Juliet”, “Walk of Life”, “Brothers in Arms”. “Tunnel of Love”, πολλά fan-favourites όπως τα “Expresso Love”, “Telegraph Road”, “Down to the Waterline”, “Solid Rock”, “So Far Away”, “Heavy Fuel”, και πολλές ακόμα εκπλήξεις σε ένα δίωρο πρόγραμμα που δεδομένα θα μας κάνει να χορέψουμε, να συγκινηθούμε και κυρίως να θυμηθούμε το μεγαλείο αυτής της σπουδαίας βρετανικής μπάντας που κάποια στιγμή έγινε τόσο μεγάλη που πλέον δεν μπορούσε παρά να διαλυθεί!

Στα τέλη Ιουνίου 2024, οι ουρανοί πάνω από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα γεμίσουν με τις υπέροχες μελωδίες των DIRE STRAITS σε δυο ανεπανάληπτα shows που κανείς rock fan δεν μπορεί να χάσει!