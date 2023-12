Η Dua Lipa σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό χώρισε με τον σύντροφο της Ρομέν Γαβράς μετά από 8 μήνες σχέσεις, καθώς η δημοφιλής τραγουδίστρια θέλει να επικεντρωθεί στην καριέρα της, παρά τον «μεγάλο» έρωτα που είχαν.

Όπως αναφέρει η «Daily Mail» η Dua Lipa αποφάσισε να χωρίσει τον Ρομέν Γαβράς, καθώς η νεαρή τραγουδίστρια θέλει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην καριέρα της και δεν έχει όρεξη για… έρωτες.

Μπορεί το ζευγάρι το οποίο είναι μαζί από τον περασμένο Μάρτιο να έδειχνε πολύ αγαπημένο, με αποκορύφωμα τις κοινές τους διακοπές στην Ελλάδα και τις φωτογραφίες που μοιράζονταν στα social media, ωστόσο η επιθυμία της 28χρονης Dua Lipa στάθηκε αφορμή για ένα χωρισμό-βόμβα στην showbiz του εξωτερικού.

Μέχρι στιγμής κανένας εκ των δυο δεν έχει μιλήσει επίσημα για την συγκεκριμένη φημολογία που έχει αναπτυχθεί, ωστόσο όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά…

Dua Lipa, 28, ‘SPLITS from boyfriend Romain Gavras, 42, to focus on her music’ after whirlwind romance https://t.co/S3oUWcpW2S pic.twitter.com/pf1Y0fi7D3