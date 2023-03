Ο Εντ Σίραν (Ed Sheeran) συγκινεί και συγκλονίζει για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η σύζυγός του, Τσέρι Σίμπορν (Cherry Seaborn), κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, στα πρώτα του λόγια που ακούγονται στο τρέιλερ της σειράς-ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, The Sum of it All, που θα προβληθεί στο Disney+.

Σε μια πρώτη γεύση της σειράς για τη ζωή του Εντ Σίραν που έδωσε στη δημοσιότητα το Disney+, ο δημοφιλής καλλιτέχνης φαίνεται να δακρύζει όταν μιλάει για τον όγκο που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει η σύζυγός του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, για τον οποίο δεν μπορούσε να ακολουθήσει θεραπεία μέχρι να γεννήσει.

Το ζευγάρι έχει δύο κόρες, τη Lyra 2 ετών και τη Jupiter 10 μηνών. Η σύζυγός του έμαθε ότι έχει όγκο όταν ήταν 6 μηνών έγκυος στο μικρότερο παιδί τους. «Η υγεία της Τσέρι δεν ήταν καθόλου καλή», ακούγεται να λέει ο Εντ Σίραν στο τρέιλερ.

«Παιδιά, εσείς με ρωτήσατε αν θέλω να κάνουμε το ντοκιμαντέρ και δέχτηκα, επειδή ήθελα να είμαι στο στούντιο. Δεν θα έπρεπε να σας μιλάω για αυτά τα θέματα», λέει στην κάμερα ο τραγουδιστής και αρχίζει να κλαίει. «Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Τα σχέδια μπορούν να αλλάξουν, πολύ γρήγορα», προσθέτει ο Εντ Σίραν.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι την ίδια περίοδο έχασε και τον πολύ καλό του φίλο, Τζαμάλ Έντουαρντς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη από χρήση ναρκωτικών. Άλλωστε, ο ίδιος ο Εντ Σίραν είχε γράψει και παλαιότερα στα social media ότι αυτά τα απανωτά προβλήματα στη ζωή του είχαν καθυστερήσει την κυκλοφορία του άλμπουμ του Subtract.

«Μια σειρά γεγονότων άλλαξαν τη ζωή μου, την ψυχική μου υγεία και τελικά τον τρόπο που έβλεπα τη μουσική και την τέχνη… μέσα σε ένα μήνα», έγραψε νωρίτερα μέσα στον Μάρτιο ο Εντ Σίραν. «Ο καλύτερός μου φίλος Τζαμάλ, αδερφός μου, πέθανε ξαφνικά και βρέθηκα να στέκομαι στο δικαστήριο υπερασπιζόμενος την ακεραιότητα και την καριέρα μου ως τραγουδοποιός».

Το νέο τρέιλερ δείχνει επίσης τον Εντ Σίραν να αναπολεί την απίθανη πορεία του μέχρι να γίνει σταρ – από ένα «μικρό», «τζίντζερ» αγόρι με τραυλισμό σε παγκόσμιο σούπερ σταρ. «Αυτός ο τύπος δεν είναι να μεγαλώσει για να γίνει ποπ σταρ», δήλωσε ο Εντ Σίραν. «Είναι τόσο απίθανο», ακούγεται να λέει.